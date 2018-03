Brent Valmar (Porsche România): „Costurile necesare expunerii în cadrul SIAB nu sunt justificate de piață, dar le datorăm clienților noștri un astfel de eveniment”

Director general al celui mai puternic importator de automobile din România, compania cu o cifră de afaceri de 638 milioane de euro, Brent Valmar a declarant că „este o mare bucurie a mea, că, după 11 ani de absenţă, reuşim să reorganizăm Salonul Internaţional de Automobile Bucureşti (SIAB), eveniment sub egida OICA (Organizaţia Internaţională a Constructorilor de Automobile). SIAB este singurul eveniment de acest fel din România care este cuprins în calendarul OICA. A fost nevoie de 11 ani până la revenirea acestui eveniment marcant din două motive. Mai întâi criza a avut un effect important asupra pieţei şi a bugetelor potenţialilor expozanţi. Apoi, am fost nevoiţi să aşteptăm realizarea unui spaţiu expoziţional care să corespundă standardelor internaţionale. Acum, la Romexpo, totul pare a fi în regulă”.

Oficialul a menţionat că, desi implică sume majore, evenimentul care începe pe 23 martie la Bucureşti este dedicat clienţilor. „Costurile necesare expunerii în cadrul SIAB nu sunt justificate de piaţă. Categoric, nu. Pentru expozanţi, un salon international presupune costuri deloc de neglijat care nu pot fi justificate în integralitate de dimensiunile pieţei actuale. Însă, după 11 ani, le datorăm clienţilor noştri un astfel de eveniment. Clientul de automobile din România este unul foarte bine informat şi cred că este datoria noastră, a jucătorilor din piaţa auto, să le aducem aproape toate modelele interesante de vehicule. Nu trebuie insistat pe capitolul justificării investiţiei la SIAB. E cert că avem o piaţă mică şi, spre deosebire de cele cinci mari saloane internaţionale în care sunt implicaţi direct producătorii, vorbim despre un effort local al importatorilor şi reprezentanţelor.”

SIAB, din toamnă în primăvară

Spre deosebire de ediţiile anterioare ale SIAB, care aveau loc toamna, ediţia din acest an va începe la doar câteva săptămâni după expoziţia auto de la Geneva, eveniment major în industria auto mondială. „Perioada nouă, cea din primăvară, este mai bună decât cea anterioară, care era la începutul lui octombrie. Acum sunt lansate modele noi de majoritatea mărcilor. Ne ajută şi cuplarea cu expoziţia de la Geneva. Am insistat la OICA să ne accepte o poziţie în calendar imediat după salonul elveţian pentru că putem beneficia de o serie întreagă de avantaje care vin din faptul că, imediat după ce este prezentat la Geneva, un model ajunge şi la expoziţia din România. Apoi, fiind în primăvară, putem da un semnal pentru evoluţia vânzărilor pentru tot anul respectiv. În plus, sfârşitul lui martie e oricum o perioadă bună pentru piaţa auto”, a explicat Brent Valmar, care este şi vicepreşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Know-how geman

„În organizarea saloanelor anterioare am beneficiat de experianţa AMC, compania care organizează salonul auto de la Paris. Asta atâta vreme cât ne-am putut permite o astfel de asociere pentru că era una pe bani. În acest an încercăm să găsim o formulă de pezentare la un nivel înalt cu ajutorul producătorilor. În plus, am apelat la consultanţa unei companii care organizează salonul de la Frankfurt. Nu suntem asociaţi ca în cazul AMC, însă avem un sprijin important. Nu mă tem de dificultăţi în organizare, însă vorbim de un eveniment organizat într-un spaţiu nou, nerodat”, a menţionat şeful Porsche România. Totodată, oficialul, a anunţat şi două surprize pregătite de Porsche România, reprezentantul mărcilor Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Volkswagen Autovehicule Comerciale şi Das WeltAuto, la SIAB 2018. „Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirea prezenţei noastre la SIAB. Vă pot spune doar că vom avea la standuri modelele actuale ale tuturor mărcilor noastre. În plus, vom avea două surprize cu mare greutate despre care nu vă pot vorbi încă. Pot promite însă vizitatorilor SIAB că ambele vor avea un efect major în piaţă. Vizitatorii standurilor noastre vor avea ce să vadă, nu doar din perspectiva maşinilor, ci şi din cea asociată maşinilor”, a încheiat Breant Valmar.

Cel mai important eveniment al industriei auto româneşti

Cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat în România, SIAB, va avea loc între 23 martie şi 1 aprilie, la Centrul Expoziţional Romexpo. Ediţia din 2018 a SIAB va fi organizată de Romexpo în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi în parteneriat cu Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA). La 11 ani distanţă de ediţia precedentă, desfăşurată în 2007, SIAB, evenimentul, emblemă al industriei auto din România, îşi asteapta vizitatorii în noile spaţii expozitionale Romexpo, pavilioanele B1, B2 si B3, care beneficiaza de dotări şi facilitati de nivel internaţional. Cu o suprafaţă totală de 27.000 mp, noile pavilioane se transformă cu ocazia SIAB 2018, într-un spaţiu modern si versatil.