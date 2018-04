Bosch își consolidează divizia de inginerie din România

România devine, de la un an la altul, parte tot mai importantă în dezvoltarea tehnologiilor viitorului. Centre de cercetare şi dezvoltare ale unor mari companii din întreaga lume apar şi se dezvoltă acolo unde forţa de muncă este calificată, infrastructura permite creşterea şi autorităţile oferă sprijinul necesar. Un caz aparte este cel al gigantului german Bosch, companie cu peste 400.000 de angajaţi la nivel mondial şi cu vânzări anuale care depăşesc 78 de miliarde de euro. Deşi românii cunosc marca Bosch în special datorită electrocasnicelor şi maşinilor-unelte care nu lipsesc din gospodărie, grupul cu sediul în Stuttgart a făcut din ţara noastră un cap de pod al afacerilor sale încă din 2007 când divizia sa Bosch Rexroth a deschis o fabrică destinată producţiei de componente de tehnologie liniară în Blaj. Nu mai puţin de 313 milioane de euro a investit de atunci Bosch în România pentru a ajunge, în 2017, să aibă aici 6.500 de angajaţi în patru entităţi.

Maşinile devin inteligente cu ajutorul inginerilor din Cluj

În acest an Bosch România a demarat o nouă investiţie de 25 de milioane de euro menită să asigure un sediu comun tuturor cercetătorilor din Cluj-Napoca ai companiei. Clădirea care va îi va găzdui pe cei aproape 400 de specialişti implicaţi în dezvoltarea unor tehnologii inovatoare din domenii precum conducerea automatizată, Internetul lucrurilor (Internet of Things) şi industria conectată (Industria 4.0) va fi situată în centrul oraşului Cluj-Napoca, într-un nou campus de software, denumit DaVinci. Finalizarea acestui proiect este prevăzută pentru anul 2019. Conform lui Mihai Boldijar, directorul general Robert Bosch SRL, compania „şi-a extins activităţile de cercetare şi dezvoltare în ultimii cinci ani, astfel că am decis să construim propria noastră clădire care să găzduiască Centrul de Inginerie din Cluj. Acest lucru confirmă încă o dată angajamentul Bosch de a dezvolta soluţii şi tehnologii pentru viitor în România, cu experţi locali”.

Mai bine de jumătate dintre angajaţii Bosch din oraşul de lângă Feleac îşi concentrează activitatea către zona de software destinată maşinilor autonome ale viitorului şi lucrează în strânsă legătură cu uzina companiei din Jucu şi cu alte centre de cercetare ale grupului. „Lucrăm acum la cel mai înalt nivel, direct cu sediul central al Bosch şi facem schimb de algoritmi de calcul. Nu am putea lucra unii fără ceilalţi. Practic, dacă am închide centrul din Cluj, am bloca activitatea întregului grup”, a mărturisit Dennis Raabe, directorul Centrului de Inginerie Bosch din Cluj-Napoca. Acesta a adăugat şi că „pe termen lung, centrul ar putea avea 500 de angajaţi, dar asta va depinde de piaţă şi de solicitările clienţilor şi partenerilor noştri. Deocamdată, vom grupa aici toţi angajaţii noştri din oraş. Ei au loc în prima clădire, deci, deocamdată, nu are rost să o începem pe cea de-a doua aflată în plan. Clădirea nouă, care se va întinde pe aproximativ 17.000 metri pătraţi şi va avea şase etaje, va oferi angajaţilor noştri atât condiţii de muncă inspiraţionale, cât şi restaurante, spaţii de recreere, o sală de sport şi parcări subterane”.

Extindere şi la Jucu