BCR - desemnată Banca Anului 2017 de către Asociaţia Română a Brokerilor de Credite

'Putem să spunem că avem o tradiţie, după cele două ediţii din anii precedenţi. Despre a treia ediţie zicem că e o minune, vedeţi bine că am reuşit să ajungem la cifra trei. Nu ştiu ce nume va purta următoarea ediţie, însă cu siguranţă anul viitor va fi un an cu foarte multe provocări, mai ales că va fi un an electoral, ceea ce influenţează economia în general, nu numai sectorul bancar', a afirmat Anca Bidian, preşedinte ARBC.

Alpha Bank a câştigat premiul 'Mereu aproape de brokeri', iar Cetelem - BNP Paribas Group a obţinut premiul pentru 'Cel mai bun credit de nevoi personale'.

Unicredit Bank a fost premiată pentru cea mai bună reţea, Idea Bank pentru cel mai bun flux, iar OTP Bank pentru cea mai spectaculoasă revenire.

De asemenea, premiul pentru 'Cel mai bun credit ipotecar' a ajuns la Garanti Bank, iar Premiul Special - Educaţie Financiară a fost acordat Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).

În 2017, piaţa românească de brokeraj de credite a avansat cu 26% faţă de anul anterior, până la 1,8 miliarde lei, iar cea mai mare creştere a înregistrat-o creditul ipotecar standard, care a sporit cu 35% faţă de anul 2016. În fiecare zi a anului 2017, ]n medie, un număr de 14 familii s-au mutat în casă nouă, accesând credite intermediate de membrii ARBC.