Schimbarea sistemului de impozitare a firmelor se poate realiza până la data de 31 martie 2020, conform ultimelor reglementări emise de Ministerul de Finanțe.

La metodologia clasică prin care o firmă își punea face cunoscută către Fisc această intenție, respectiv depunerea în format tipărit a formularului fiscal 010, anul acesta există o alternativă.

Metodologie on-line

În contextul epidemiei de coronavirus, este foarte important de știut că declarațiile fiscale necesare pot fi transmise și online.

Astfel, formularul fiscal 700 implică tot modificarea vectorului fiscal, numai că declarația se transmite exclusiv online.

De menționat faptul că trecerea unei firme de la impozitul pe profit la impozitul micro și intrarea sau ieșirea unei companii din impozitul specific sunt operațiuni ce trebuie anunțate anual.

Impozitul pe profit versus cel pe venit

Conform Codului Fiscal, companiile care obțin venituri sub un milion de euro se încadrează la regimul de impozitare micro, în timp ce firmele care au afaceri de la un milion de euro în sus se încadrează la regimul de impozitare a profitului.

Iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro a cuantumului veniturilor înregistrate este cel de la închiderea exercițiului financiar 2019. În consecință, vorbim de un curs de 4,7793 lei pentru un euro la finele anului trecut, ceea ce înseamnă că echivalentul în lei este de 4.779.300 lei.

Trebuie precizat că impozitul pe profit are o cotă de 16%, iar impozitul micro are o cotă de 1%, dacă firma are cel puțin un salariat, respectiv de 3%, dacă firma n-are niciun salariat. Trecerea de la micro la profit se poate face și la cerere, dacă există un capital social minim de 45.000 de lei și cel puțin doi salariați la microîntreprindere.

Impozitul specific

Tot până la data de 31 martie se poate face și raportarea intrării sau ieșirii din impozitul specific – acel sistem special de impozitare aplicabil afacerilor mari din domeniul turistic și cel al alimentației publice.

Companiile care în 2019 au aplicat impozitul pe profit și care îndeplinesc condițiile pentru a aplica în 2020 impozitul specific trebuie să depună la Fisc declarația 010 sau declarația 700 până la data de 31 martie.

Termenul de 31 martie este valabil și pentru firmele care nu mai îndeplinesc condițiile pentru aplicarea în 2020 a impozitului specific, dacă în anul 2019 l-au aplicat, prevede legea.

Trebuie avută mare atenție la faptul că impozitul specific are un cuantum variabil, stabilit în funcție de domeniul de activitate al fiecărui contribuabil vizat.