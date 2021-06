S-a decis soarta Guvernului Cîţu. Moţiunea de cezură depusă de către cei de la PSD a picat la votul din Parlament. Reprezentanţii coaliţiei nu au votat la moţiune.

Voturi PRO 201

Voturi CONTRA 1

Împotriva Guvernului au votat 201 de parlamentari, unul singur a votat pentru Guvern. PSD, împreună cu AUR şi cu neafiliaţii aveau 205 voturi. Moţiunea de cenzură se consideră adoptată dacă este votată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 234 de voturi. Astfel, moţiunea nu a trecut, iar Guvernul Cîţu rămâne în funcţie.

Camera Deputaţilor şi Senatul s-a reunit în şedinţă comună, marţi, pentru a dezbate şi vota moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi intitulată „România eşuată. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Cîţu”. Moţiunea de cenzură a fost prezentată în plenul reunit săptămâna trecută.

Ședința a început

A început şedinţa de plen reunit a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care se dezbate şi votează moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi intitulată “România eşuată. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Cîţu”.

Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia României ‘spre prăpastie cu o viteză uluitoare’ şi este momentul ca Guvernul Cîţu să plece acasă, se arată în textul moţiunii de cenzură.

La începutul şedinţei şi-au înregistrat prezenţa 364 de parlamentari.

Ce spune Florin Cîțu

Premierul Florin Cîțu spune că toți banii care vin în economia României din PNRR vor fi folosiți strict pentru investiții.

“Cred că e momentul să vă cereți scuze de la românii care au credite. Ați forțat IRCC în loc de ROBOR și acum românii plătesc mai mult, îi îndemn pe români să meargă la sediul PSD să ceară banii în plus.

Am schimbat total paradigma în ceea ce privește paradigma bugetară. Am alocat sume record în ultimii zece ani și așa va rămâne. Guvernul crește împrumuturile doar pentru investițiile care au un impact pozitiv în viitor. Chletuielile care ajung direct în buzunarele sinecuriștilor PSD nu sunt bani de investiții. Împrumuturile luate prin PNRR sunt doar pentru investiții, a declarat premierul”, a declarat Cîțu în Parlament.

Datele Eurostat arată că în România sunt cele mai ieftine alimente din UE. Puterea de cumpărare crește, iar românii sunt mai fericiți.

Anunțul lui Ciolacu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că, la fel ca echipei de fotbal a Elveţiei, nimeni nu dă şanse social-democraţilor la moţiunea de cenzură, dar aceştia se vor bate până la ultimul vot, relatează Agerpres.

„Aseară, alături de alte zeci de mii de spectatori, am văzut ce înseamnă să lupţi până în ultima clipă. Să fii epuizat, dar să crezi până la capăt în şansa ta. Ca şi Elveţiei, nimeni nu ne dă şanse azi la moţiunea de cenzură. Dar ne vom bate până la ultimul vot. Evident, contăm şi pe ratangiul de serviciu Cîţu. Hai, că se poate!”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

Ce arată calculele dinainte de moțiune

Potrivit calculelor, dacă toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți și ar vota moțiunea, aceasta ar fi respinsă. În acest moment, PSD și AUR reușesc să strângă cel mult 204 voturi, cu 30 mai puțin decât majoritatea necesară pentru adoptarea moțiunii.

Moțiunea intitulată „România EȘUATĂ. Recordul ”fantastic” al Guvernului Cîțu” inițiată de 156 de deputați și senatori va fi dezbătută începând cu ora 14:00, iar votul va fi secret, cu bile.

Parlamentarii Coaliției vor fi prezenți în sală și, cel mai probabil, se vor abține de la vot. Ludovic Orban a declarat, luni, că parlamentarii puterii vor fi prezenți, dar nu vor vota, decizia fiind luată la nivelul coaliției.

„La niveul coaliției s-a hotărât ca parlamentarii din formațiunile politice să fie prezenți și să nu voteze. Obiectivul nostru este ca PSD să nu obțină niciun vot în plus de la parlamentarii din cadrul coaliției de guvernare. A fost o decizie astfel încât să fie lucrurile foarte clare.”, a declarat Ludovic Orban.

Anunțul lui Barna

Tot luni, în prima parte a zilei, Dan Barna a spus că parlamentarii USR PLUS vor fi prezenți în sală, dar vor vota împotrivă.

„Parlamentarii USR PLUS vor participa la votul moțiunii de cenzură, vom vota împotriva moțiunii. Vom fi prezenți, vom participa fără niciun fel de problemă.”, a spus Barna.

Ulterior, înainte de ședința coaliției, Dan Barna a revenit asupra anunțului și a spus că vor rămâne în bănci și parlamentarii USR PLUS. Aceeași decizie a fost luată și de grupul parlamentar al UDMR.

Ce spune Cîțu

Și premierul Florin Cîțu a declarat, luni, după ședința coaliției, că parlamentarii puterii vor putea participa la ședința de plen unde va fi votată moțiunea, dar vor rămâne în bănci.

„Parlamentarii coaliției nu vor vota mâine la moțiune. Dacă vor să participe pentru divertisment, dar nu vot vota”.

În total, în condițiile în care toți parlamentarii opoziției vor fi prezenți, ar putea vota pentru demiterea guvernului 204 senatori și deputați. Pentru ca moțiunea să fie adoptată este nevoie de 234 de voturi, iar celor din PSD le lipsesc 30 de voturi ca să dărâme guvernul.

Săptămâna trecută, prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu spunea că se așteaptă ca moțiunea să fie votată și de o parte dintre cei 18 parlamentari ai minorităților naționale.

Însă, fără voturi din arcul puterii, moțiunea nu are nicio șansă să treacă, lucru recunoscut și de președintele PSD Marcel Ciolacu.

„PSD este în integralitate, nu este nicio absență. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă și era sub tratament, dar vine la această moțiune. Am înțeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun că vor fi voturi și de la minorități. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moțiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.

Președintele PSD speră ca parlamentari liberali să voteze moțiunea, pe fondul tensiunilor din partid între cele două tabere, înaintea Congrsului din septembrie. „Un balon de săpun”, îi răspunde Ludovic Orban.

„Au fost foarte multe minciuni vehiculate de PSD ca parlamentari fie din PNL sau din alte grupuri să voteze moțiunea de cenzură. Consider o jignire declarațiile liderilor PSD prin care au lansat aluzii că eu aș putea vreodată să cer parlamentarilor PNL să voteze o moțiune a PSD. Este un balon de săpun și nu are nici cea mai mică șansă să treacă.”, a declarat, luni, președintele PNL.

Parlamentarii Puterii

PNL – 134 de parlamentari

USR PLUS -80 de parlamentari

UDMR – 29 de parlamentari

Minoritățile naționale – 18 parlamentari

Total: 261 de parlamentari

Parlamentarii Opoziției

PSD – 157 de parlamentari

AUR – 44 de parlamentari

Neafiliați – 4 parlamentari (1 parlamentar nu votează)

Total: 204 parlamentari

Voturi necesare

Total: 466 de parlamentari

Voturi necesare pentru demiterea Guvernului – 234

Sursa foto: Faceboook