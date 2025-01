Agenții de vânzări spun că cererea este în creștere mai ales pentru vehicule electrice chinezești. Explicația este simplă. Potrivit managerilor, mașinile electrice oferă trei avantaje majore: sunt mai accesibile, mai ușor de întreținut și mai ecologice.

Anul trecut, Arshak, un bărbat armean în vârstă de 43 de ani, și-a vândut mașina și și-a cumpărat un vehicul electric. Acum vorbește doar despre avantajele sale, potrivit Jamnews.

Cu noua mașină, a eliminat costurile de reparație. Încărcarea vehiculului electric îl costă maxim 25.000–30.000 de drame pe lună (63–76 USD), în timp ce alimentarea mașinii vechi obișnuia să coste lunar aproximativ 70.000 de drame (180 USD).

„Inițial am vrut să călătoresc în China pentru a-mi alege o mașină electrică. Dar după ce am calculat toate cheltuielile, mi-am dat seama că e mai eficident să lucrez cu importatorii. Au existat opțiuni bune și am putut obține o mașină nouă pentru 26.500 de dolari. Am auzit despre probleme cu mașinile electrice, dar nu am întâlnit niciuna”, spune Arshak.