Compania a înregistrat o producție de 3,62 mld. unități galenice în 2021 față de un volum de 0,04 mld. unități galenice raportat 2011 la. Creșterea producției de medicamente reprezintă o consecință directă a investițiilor constante – 44 mil. EUR în perioada 2011-2021 –, a integrării unei noi capacități de producție la București, Labormed Pharma, precum și a politicilor Zentiva de transfer de produse pentru fabricație în România.

250 de branduri de medicamente, printre care metamizol, Paracetamol și Extraveral, sunt disponibile pacienților din România pentru afecțiuni din peste 15 arii terapeutice precum cardiovascular, terapia durerii, oncologie, pneumologie, infecțioase, aparat digestiv și metabolism, sistemul nervos, și altele. 1 din 10 medicamente cumpărate din farmacii și 1 din 4 medicamente utilizate în spitale sunt produse Zentiva*, ceea ce face din companie un furnizor strategic al sistemului de sănătate din România.

În 2021 compania a lansat 13 molecule acoperind ariile terapeutice oncologie, cardiovascular, durere, antivirale, dermatologie, pneumologie și vitamine și va continua ritmul susținut de investiții pentru a crește numărul de produse lansate.

Pentru Grup, România reprezintă a treia cea mai importantă piață, cu o pondere de 11% în vânzările globale, dupa Germania cu 18% și Franța cu 15%. Grupul Zentiva exportă din România către 34 de țări, aproximativ 63% din producția locală fiind alocată exporturilor.

Istoria Zentiva în România își are începuturile în Uzina de Medicamente Bucureşti fondată în 1962. Unitatea de producție, care nu și-a oprit activitatea nici măcar o zi în cele șase decenii, primește un nou nume în anii 90, Sicomed, și este preluată de un grup de fonduri private equity care o reconstruiesc aproape integral. În 2005 este achiziționată de Zentiva, de la care preia și numele, iar ulterior, cu alte entități Zentiva din regiune, devine parte dintr-un un alt grup farmaceutic global.

Începând cu 2018 Zentiva este preluată de fondul de investiţii Advent International, care continuă ritmul susținut de investiții anual și construiește local un grup de companii sub numele Zentiva, în care vor ajunge să fie integrate ZENTIVA S.A., Labormed-Pharma S.A., Labormed Pharma Trading S.R.L. (fost Alvogen România S.R.L.), Be Well Pharma S.R.L. și Solacium Pharma S.R.L., aceasta din urmă fiind distribuitor de suplimente alimentare, dispozitive medicale și OTC.

În virtutea rolului său major pentru societate și a misiunii de a face sănătatea accesibilă tuturor, Zentiva este angajată să aibă o contribuție semnificativă și un impact major în comunitate. Grupul își reconfirmă angajamentul de a asigura un viitor sustenabil misiunii companiei într-o lume mai sustenabilă. Fabricile Zentiva din Romania folosesc 100% energie verde, iar la nivel de grup, inclusiv in România, s-a stabilit obiectivul de a deveni neutru din punct de vedere al amprentei de carbon până în 2030.

Sub inițiativa PlanetZ, compania vor continua proiectele de reducere a utilizării de resurse și vom optimiza volumul de deșeuri din producție și operațiunile curente. În plus, compania își va menține angajamentul pentru mediu prin acțiuni în comunitate, ajutând la reabilitarea zonelor defrișate, o contribuție începută în 2019 și care va ajunge anul acesta la 47.000 de arbori plantați în zona Munților Făgăraș numai în perioada 2019-2022.

Școală pentru nenumărate generații de profesioniști în producția românească de medicamente, Zentiva cultivă o cultură a valorizării oamenilor, responsabili de continuitatea și performanța companiei, confirmată prin certificarea Top Employer 2022, acordată de către Institutul Internațional Top Employer și este desemnată ca cel mai atractiv angajator din industria farma și distribuție conform studiului realizat de compania Randstad.

Peste 1300 de angajați sunt implicați în activități de producție, comerciale sau funcțiuni globale și continuă tradiția companiei de diversitate – patru generații de vârstă fac parte din Zentiva, dintre care peste 70% au o vechime medie de 10 ani, iar 8% de peste 30 de ani. Compania este consecventă filosofiei de a fi locul în care oamenii săi să se simtă în siguranță, respectați, apreciați, unde pot crește și unde se pot împlini.

*Sursa datelor este IQVIA, sell-out (ieșiri din farmacii), decembrie 2021