Simona Cocoș a vorbit despre prognozele economice ale companiei, principalele provocări, cât și despre cele mai importante investiții realizate de compania pe care o conduce în acest an.

Care este cifra de afaceri prognozată pentru finalul anului 2022?

Toate entitățile locale deținute de Grupul Zentiva în România au raportat o cifră de afaceri de 203 milioane de Euro în 2021 . Pentru prima jumătate a anului cifra de afaceri s-a ridicat la 110 milioane Euro, în creștere cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele pentru 2021, precum și cele aferente S1 din 2022 plasează Grupul Zentiva în poziția de lider în volume pe piața totală (medicamente cu și fără prescripție) și lider în volume și în valoare al pieței de medicamente generice din România (medicamente cu prescripție, generice), conform IQVIA, sell-out (ieșiri din farmacii), decembrie 2021.

Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Profiturile sunt importante pentru orice organizație comercială pentru că asigură resurse pentru investiții. Pentru producătorii de medicamente, aceste resurse înseamnă posibilitatea de a produce mai multe medicamente moderne și accesibile, care adresează nevoile a milioane de pacienți și aduc economii substanțiale la bugetul Sănătății. Valoarea profitului pentru perioada următoare depinde de dinamica creșterii prețurilor la elemente cheie din producție – ambalaje, materii prime, transport, energie, care au înregistrat toate majorări considerabile, între 15% și 300%, precum și de apariția de întârzieri pe lanțul de aprovizionare, situații cu care ne întâlnim din ce în ce mai des.

Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2023?

Zentiva are bugete anuale de investiții, ca angajament pentru asigurarea performanței tehnologice, creșterii producției de medicamente și menținerii competitivității de preț. În ultimii 12 ani, 44 milioane EUR au fost investiți în principal în capacitățile de producție, retehnologizare, eficientizare și majorare a producției.

Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

În prima jumătate a anului, investițiile în modernizarea și extinderea capacităților de producție au totalizat 2,2 mil. EUR. Alte investiții însemnate sunt în derulare, în diverse etape, și vizează angajamentele noastre pentru protecția mediului, reducerea impactului asupra mediului, formarea continuă și dezvoltarea colegilor noștri.

Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Prioritatea noastră este să asigurăm continuitatea producției și disponibilității medicamentelor de care depind pacienții și medicii. Impactul financiar al creșterii prețurilor la energie, transport și materii prime este semnificativ. Politicile de preț ale medicamentelor cu prescriptie fac imposibilă actualizarea prețurilor, situație care îngrijorează producătorii români în ceea de privește viabilitatea economică și disponibilitatea medicamentelor celor mai ieftine. O povară în plus o reprezintă taxa claw-back, care reduce resursele financiare pentru investiții sau pentru atenuarea șocurilor. Tragem un semnal de alarmă autorităților asupra faptului ca industria de medicamente nu poate rămâne fără nicio soluție de sprijin în acest context critic, nici la nivel de preț al medicamentelor, nici al taxei claw-back și nici al plafonării tarifelor la energie pentru producție. Sprijinind producătorii, statul român sprijină pacienții și sănătatea. În contextul ultimilor ani, în care am traversat o pandemie, avem un război la granițele țării si avem inflație foarte mare, considerăm că este imperios necesar ca industria producătoare de medicamente să fie declarată industrie strategică, să o dezvoltăm nu să o lăsăm să se contracte.

Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

Privim cu satisfacție faptul că am reușit să lansăm anul trecut 13 molecule acoperind ariile terapeutice oncologie, cardiovascular, durere, medicamente antivirale, dermatologie, pneumologie și vitamine. Anul acesta, în prima jumătatea a anului am mai lansat 8 medicamente noi. De asemenea, ne bucurăm că am putut să continuăm investițiile în producție și cele alocate planurilor de sustenabilitate și protecție a mediului. Aș mai adăuga satisfacția obținerii certificării Top Employer, care confirmă faptul ca Zentiva este o organizație modernă, cu o cultură a respectului și valorizării angajaților.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Suntem o companie a oamenilor în serviciul oamenilor și al sănătății, și credem că sănătatea este un drept, nu un privilegiu.