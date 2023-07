Bilanţul victimelor atacului de luni al Rusiei asupra Krîvîi Rih (Krivoi Rog), oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski, unde o rachetă rusească a lovit clădiri rezidenţiale, a crescut la şase morţi, între care şi un copil de zece ani, şi peste 70 de răniţi, în timp ce Rusia şi-a intensificat bombardamentele ca răspuns la un atac cu drone asupra unor clădiri de birouri din Moscova, potrivit agenţiilor de presă Unian şi AFP.

Bilanţului victimelor ar putea să crească în orele următoare, pe măsura degajării dărâmăturilor, avertizează echipele de salvare.

Krîvîi Rih, situat în centrul ţării, a fost ţinta a două rachete, dintre care una a distrus o secţiune întreagă a unui bloc de locuit cu mai multe etaje, potrivit lui Oleksandr Vilkul, şeful administraţiei militare din oraş.

Unul dintre răniţi se află în stare „foarte gravă”, iar „sub dărâmături s-ar mai putea afla oameni”, spune el.

Cealaltă rachetă a lovit clădirea unei instituţii de învăţământ.

„Au lovit clădiri rezidenţiale, o clădire universitară şi o intersecţie. Din nefericire, există morţi şi răniţi”, a afirmat preşedintele Zelenski pe Facebook, denunţând „terorismul rusesc”.

În imaginile postate pe Facebook de Volodimir Zelenski se poate vedea colţul încă fumegând al unei clădiri de cinci etaje distrusă şi înnegrită de flăcări.

Unitatea de învăţământ lovită a fost complet distrusă la mijloc , conform imaginilor de la faţa locului.

Mai la sud, în Herson, un bărbat de 65 de ani a fost ucis când maşina sa a fost vizată de tiruri ruseşti, au anunţat autorităţile locale.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2023