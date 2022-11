Zeci de mii de clădiri din București prezintă un risc major în cazul unui seism puternic

Planul de Analiza și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București (PAARMB) pentru anul 2022 arată că un cutremur puternic ar putea afecta foarte multe clădiri din Capitală.

În cazul unui astfel de seism, 23.000 de clădiri ar fi grav afectate, 6.500 de persoane ar putea muri, iar 16.500 ar fi rănite grav. Printre clădirile cu risc seismic ridicat se află zeci de școli și licee, universități și spitale.

De asemenea, specialiștii au evaluat că 1.000 de clădiri s-ar prăbuși complet în cazul unui cutremur major. Mai rău, în clădirile cu risc seismic se pot afla peste 450.000 de oameni din care 95.000 ar putea rămâne captivi, dacă seismul s-ar produce noaptea.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade s-a produs în zona Vrancea

Amintim că un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade s-a produs recent în zona Vrancea. Acest seism a fost resimțit și în București.

Totodată, mai multe persoane au primit înștiințări înainte de producerea cutremurului, chiar dacă nu a fost emisă o avertizare RO-ALERT. Anunțul a fost făcut de Google.

În acest context, zeci de oameni au confirmat pe rețelele de socializare că au primit mesaje pe telefoanele Android cu câteva zeci de secunde înainte de producerea seismului.

În acest context, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a reacționat și a spus că nu a fost vorba de un mesaj RO-ALERT.

„Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje”, a declarat Raed Arafat la Digi24.

ISU BIF a reacționat la scurt timp după seism

La rândul său, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov (ISU BIF) a transmis un mesaj după producerea seismului și a avertizat populația că pot urma replici.

„Păstrați-vă calmul, pot urma replici ale cutremurului. (…) Până în acest moment nu sunt înregistrate apeluri la numărul unic pentru apeluri de urgență 112. (…) În acest moment efectuăm recunoașteri în teren pentru a identifica posibile pagube. (…) În cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări, anterior declanșării acestora. (…) Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență)”, a transmis ISU BIF.