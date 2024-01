Climatologul ANM Roxana Bojariu a examinat evoluția condițiilor meteorologice în ultima lună de iarnă din România.

În acest weekend, ninsorile revin, în special în regiunile nordice, centrale și nord-estice. Temperaturile scad în mare parte a țării. De asemenea, se prevăd intervale cu vânt puternic, care vor accentua senzația de frig.

Climatologul a adăugat că am avut temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit.

„În plus, avem și aceste manifestări de intensificări de vânt, avem de-a face cu modificări în circulație, am tot trecut în regim foarte ridicat de temperatură pe o anumită configurație de transport de aer, au existat bruște modificări și am avut și aceste fluctuații de vânt. În sine, aceste modificări în tipurile de circulație atmosferică nu sunt ceva deosebit de aparte, dar intensitatea lor este deosebită, faptul că avem acest contraste la o altitudine mare este nefiresc. Dacă tragem linie, vom vedea că am avut temperaturi mai mari decât în mod obișnuit, în sistemul climatic avem o cantitate sporită de căldură”, a spus ea.