2,1 milioane de gospodării vor beneficia de un voucher pentru energie, anunță Florin Manole

Florin Manole a anunțat că Guvernul a aprobat acordarea unui voucher în valoare de 50 de lei pentru cele 2,1 milioane de gospodării cu venituri reduse. Ministrul a explicat și modul în care beneficiarii pot intra în posesia acestor fonduri, subliniind că procedura este simplificată pentru a asigura accesul rapid și eficient la sprijinul financiar.

Ministrul Muncii a explicat că măsura vine în contextul eliminării plafonării prețurilor la energie, care a expirat marți, ceea ce ar putea duce la majorări de tarife. În acest sens, Guvernul a decis acordarea unui voucher în valoare de 50 de lei, în limita fondurilor disponibile, pentru aproximativ 2,1 milioane de gospodării cu venituri reduse.

Sprijinul se adresează atât celor care locuiesc singuri și au un venit sub 1.940 de lei, cât și familiilor cu mai mulți membri, unde venitul mediu per persoană este sub 1.784 de lei.

„Este vorba despre o ordonanță post-plafonarea prețurilor din energie. De marți nu mai avem această plafonare și ne așteptăm ca prețurile să crească. Guvernul a alocat, în limita sumelor disponibile, un voucher de 50 de lei pentru aproximativ 2,1 milioane de beneficiari. Este vorba despre gospodării care sunt cu un singur membru, care are un venit de mai puțin de 1.940 de lei și despre cele ce au mai mulți membri, unde venitul mediu este de sub 1.784 de lei”, a declarat el pentru România TV.

Trei modalități prin care beneficiarii pot intra în posesia voucherului

Florin Manole a precizat că există trei modalități prin care se poate obține voucherul de 50 de lei. Prima, deja funcțională, permite înscrierea prin Primării sau oficii poștale. A doua, un mecanism online, va fi disponibil în cel mult 60 de zile.

De asemenea, cei care se înregistrează în termen de trei luni vor primi retroactiv voucherele aferente lunilor iulie și august. Ministrul a estimat că aproximativ 2,1 milioane de gospodării se încadrează în criteriile de eligibilitate, ceea ce ar însemna un total de 3 până la 5 milioane de persoane vizate de această măsură.

„Există trei mecanisme de acordare. Unul care e funcțional din prima săptămână, acela al înscrierii cu ajutorul Primăriei sau la oficiile poștale, precum și un mecanism online care va începe să existe în maximum 60 de zile. Cei ce se înregistrează după trei luni primesc și voucherele pentru iulie și august, însă s-a dat drumul înscrierilor la poștă sau primărie. Sunt 2,1 milioane de gospodării estimate a se încadra sub aceste plafoane, măsura afectează 3-4-5 milioane de oameni”, a explicat oficialul.

Peste 4 milioane de români vor primi un voucher pentru plata facturilor la energie

Amintim că Guvernul României a introdus o nouă măsură de sprijin social destinată consumatorilor vulnerabili, în contextul creșterii prețurilor la energie. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că peste 4 milioane de persoane vor primi un voucher în valoare de 50 de lei pe lună, destinat plății facturilor la electricitate. Măsura completează alte scheme de protecție deja existente și urmărește atenuarea efectelor scumpirilor asupra categoriilor cu venituri reduse.

Guvernul va renunța la actuala schemă de plafonare-compensare a prețurilor la energie și o va înlocui cu un nou mecanism dedicat exclusiv consumatorilor vulnerabili. Noua măsură prevede acordarea unui sprijin financiar fix, sub forma unui voucher de 50 de lei pe lună, destinat acoperirii parțiale a costurilor cu energia electrică. Aproximativ 2,1 milioane de gospodării – echivalentul a peste 4 milioane de persoane – vor beneficia de acest ajutor începând cu 1 iulie 2025. Mai multe puteți citi aici.