Ludovic Orban a declarat că în incinta bisericilor vor avea acces relativ puțini cetățeni, deoarece este necesară respectarea unor norme de distanțare socială. Din acest motiv, slujbele se vor face astfel încât să se audă și la credincioșii din curțile Bisericii.

Declarația lui Ludovic Orban

„În plus faţă de decizia de vineri, am luat decizia de a permite oficierea de slujbe şi în interiorul bisericilor. Aici aş vrea să fac o precizare. Noi nu am închis bisericile. Bisericile au fost deschise în această perioadă. Singurul lucru care nu s-a permis a fost oficiere slujbelor”, a declarat Ludovic Orban la începutul ședinței de Guvern.

Sursă foto: INQUAM George Călin