”Într-un anume fel am și declanșat discuția, care nu are în intenție să producă un scandal, ci a fost un avertisment lansat partidului proaspăt lansat pe piața și în particular lui Ludovic Orban, cu are am și avut o discuție în sensul ăsta.

M-a sunat după ce am postat și i-am explicat în ce constă eroarea în care se găsește partidul și în ce constă plagiatul. Pentru că trepădușii adunați în jurul lui și cei care au intrat inițiat acțiunea asta au făcut zid în fața imaginii, apărând-o împotriva oricărei logici. Spunând că pomul vieții este un semn universal. Sigur, este un semn universal, dar organizarea unei imagini aidoma cu una preexistentă nu se mai referă la pomul vieții ci la una care deja funcționează și este identitatea unei alte entități.

El mi-a spus că nu e direct responsabil, că a declanșat procedura de găsire a unei sigle. Dar pe mine mă îngrijorează atitudinea generală care se desprinde dintr-o asemenea greșeală. Cine nu e în stare să judece compatibilitatea dintre partid și semnul ăsta, semnul ăsta nu are nimic a face cu liberalismul”, a povestit Pavel Șușară, critic de artă, la Antena 3.

Ludovic Orban și-a înființat un nou partid

Pe 14 decembrie, Ludovic Orban și-a înființat un nou partid politic.

”Am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de centru dreapta. Am luat această decizie în primul rând pentru că este o obligație democratică și o obligație morală de a continua să reprezentăm cetățenii românii care și-au pus încrederea în noi.

Este o necesitate politică pentru că astăzi, în România, nu există nicio formațiune politică cu adevărat de centru dreapta, care să aibă la bază valori, principii de dreapta pentru a putea să îi reprezinte pe cei din România corectă.

Numele formațiunii politice pe care l-am convenit este un nume care va fi valabil până la organizarea congresului partidului, dar numele pe care îl vom avea este Forța Dreptei. Este și numele moțiunii cu care m-am prezentat în fața Congresului PNL.

Acest nume al Forței Dreptei este, de fapt, un angajament din partea noastră să punem în practică programul de dezvoltare, de modernizare, de reformă, de creștere a calității serviciilor către cetățeni, de asigurare a egalității de șanse și a drepturilor și libertăților fundamentale a cetățenilor români.

Doctrina partidului nostru este o sinteză modernă a ideilor, valorilor, principiilor și soluțiilor validate de timp”, a declarat Ludovic Orban.