Ludovic Orban a vorbit despre situația politică din România. Acesta susține că, potrivit Statutului Partidului Naţional Liberal, chiar el este desemnat pentru funcția de premier. Orban a și explicat declarația.

Acesta susține că premierul trebuie hotărât în Consiliul Naţional al PNL şi singurul Consiliu Naţional care a luat o decizie cu privire la candidatura premierului a fost Consiliul Naţional din 2019, când a fost desemnat şi Iohannis candidat la prezidenţiale.

„La ora actuală, premierul, conform Statutului Partidului Naţional Liberal, desemnat conform statutului, sunt eu. Pentru că premierul trebuie hotărât în Consiliul Naţional al PNL şi singurul Consiliu Naţional care a luat o decizie cu privire la candidatura premierului a fost Consiliul Naţional din 2019, când a fost desemnat şi Iohannis candidat la prezidenţiale. De atunci nu a mai existat o altă decizie”, a declarat, Ludovic Orban, la B1 TV.

Fostul lider PNL a fost întrebat dacă ia în calcul să creeze un nou partid politic. În acest context, Orban a declarat că trebuie să se gândească bine și să analizeze mai multe lucruri. Fostul lider PNL susține că dacă ar forma un partid va avea nevoie de o nouă forță liberală, cu oameni care au o gândire liberală.

„Dacă o să am, în urma unei analize foarte serioase, dacă o să iau decizia de a construi o nouă forţă politică, o voi face doar pentru că ea este necesară pe piaţa politică şi pentru că este nevoie ca marea majoritate a oamenilor care au o gândire liberală, care au opţiuni de centru-dreapta să fie reprezentaţi în mod onest, profesionist, cinstit, pentru că din păcate astăzi cei care sunt la butoane practic au scos PNL din contractul pe care l-am avut cu cetăţenii”, a ami spus Orban.

Florin Cîțu nu va mai putea fi premier

Amintim faptul că la finalul săptămânii, Dacian Cioloș, premierul desemnat, a vorbit despre numirea lui Florin Cîțu la Guvern din nou. Acesta afirma că o eventuală desemnare a lui Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru, dacă parlamentul nu votează Guvernul Cioloș 2, ar putea fi neconstituțională.

În același timp, el a mai subliniat faptul că USR nu va susține această variantă, în contextul în care s-a vehiculat că USR ar putea adera la ideea alegerilor anticipate într-un asemenea scenariu.

„Președintele ia decizii pe baza elementelor pe care le are și a obiectivelor pe care le are. Vizavi de o desemnare din nou a lui Florin Cîțu, după ce a picat cu brio în parlament, eu mi-am exprimat opinia și USR a fost foarte clar din acest punct de vedere. Acum ce intenții și calcule are domnul președinte, dânsul poate să vă spună.

Noi nu am susține o astfel de variantă. Dacă o astfel de variantă e constituțională. E un lucru de verificat. Am discutat și cu colegi cu expertiză constituțională din partid și eu încă nu sunt convins e o variantă constituțională. Dar să presupunem… dacă domnul Cîțu poate să formeze o majoritate în Parlament, poate să fie o opțiune”, a declarat Dacian Cioloș, la Digi 24.

Premierul desemnat a fost întrebat dacă USR ar ataca la CCR o asemenea desemnare. În acest context, Cioloș susține că nu s-a discutat, dar speră să nu fie cazul despre o astfel de situație.

„Nu știu, nu ne-am pus problema, pentru că sper să nu fie cazul. De o lună de zile discutăm Florin Cîțu în sus, Florin Cîțu în jos. Eu înțeleg că a fost ales președinte PNL, dar sunt alte opțiuni care în momentul de față pot să fie probabil alternative mai viabile pentru o construcție politică majoritară în parlament. Dar fiecare partid își ia propriile decizii și și le asumă”, a mai spus el.