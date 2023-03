Liderul de la Kremlin și președintele chinez Xi Jinping și-au declarat prietenia și s-au angajat să dezvolte legături mai strânse în cadrul unui summit de la Moscova de la începutul săptămânii, având în vedere că Rusia încearcă să facă progrese în ceea ce privește „operaţiunea militară specială” din Ucraina.

Rusia și China nu creează o alianță militară

„Nu creăm nicio alianţă militară cu China. Da, cooperăm în sfera interacţiunii tehnico-militare. Nu ascundem acest lucru”, a declarat Vladimir Putin.

„Totul este transparent, nimic nu este secret”, a adăugat președintele rus.

Acesta a adăugat că puterile occidentale încearcă să formeze mai multe alianţe globale, acuzând SUA şi NATO că încep să construiască o nouă „axă”, care seamănă în oarecare măsură cu alianţa din cel de Al Doilea Război Mondial dintre Germania, Italia şi Japonia.

„De aceea analiştii occidentali… vorbesc despre faptul că Occidentul începe să construiască o nouă axă similară cu cea creată în 1930 de regimurile fasciste din Germania şi Italia şi de Japonia militaristă”, a spus Putin, fără a da exemple.

Rusia are nevoie să își vândă gazul în China

Se pare că cele două țări nu colaborează nici pe plan economic. China exploatase deja dificultățile economice ale Moscovei pentru a pune mâna pe petrolul rusesc ieftin. Săptămâna aceasta, în ciuda dragostei diplomatice a lui Xi Jinping cu Vladimir Putin la Moscova, dictatorul chinez a plecat fără să spună niciun cuvânt despre un acord privind gazoductul Puterea Siberiei 2.

Rusia are nevoie disperată să-și vândă gazul în China și Orientul Îndepărtat acum, când uriașa piață europeană a crescut în flăcările războiului lui Putin împotriva Ucrainei.

Absența completă a oricărui progres asupra unui nou gazoduct din Siberia a arătat limitele a ceea ce Xi este dispus să facă pentru partenerul său rus, a declarat Janis Kluge, expert în economia Rusiei în cadrul Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, pentru The Washington Post.

„Rusia are nevoie de multe de la China în acest moment și se află într-o poziție foarte slabă”, a spus el.

Putin a declarat marți că „practic toți parametrii” acordului privind puterea Siberiei 2 au fost conveniți. Dar Rusia face declarații similare de ani de zile. Și afacerea încă nu se face, scrie iNews.

Potrivit lui Konstantin Simonov, directorul think-tank-ului Fondului național pentru securitate energetică, Xi și Putin ar fi trebuit să semneze acordul în timpul întâlnirilor lor din această săptămână.

„Este evident că Rusia are nevoie de contract”, a declarat el pentru postul de radio rus, Business FM. „Gazprom are nevoie de contract, pentru că anul trecut am avut o scădere a livrărilor către Uniunea Europeană de peste 80 de miliarde de metri cubi”.