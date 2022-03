Discuţii la nivel înalt între Rusia şi Europa!

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a purtat o conversaţie telefonică cu Charles Michel, preşedintele Consiliului European.

În mod evident, subiectul discuţiei a fost situaţia din Ucraina, iar Putin a subliniat clar poziţia ţării sale în legătură cu acest conflict militar, potrivit serviciului de presă al preşedinţiei ruse.

“S-a remarcat că Forțele Armate Ruse au declarat deja de mai multe ori un regim special pentru evacuarea populației de-a lungul coridoarelor umanitare.

În același timp, batalioanele naționale ucrainene împiedică acest lucru recurgând la violență împotriva civililor și a diferitelor tipuri de provocări”, se arată în mesajul serviciului de presă de la Kremlin, citat de agenţia Interfax.

Mesajul venit de la Moscova mai subliniază că “aspectele umanitare ale situației actuale au fost discutate în mod substanțial”.

Vladimir Putin a ţinut să sublinieze, în convorbirea cu Charles Michel, “că armata rusă ia toate măsurile posibile pentru a salva viețile civililor”.

În schimb, a dat vina chiar pe ucraineni pentru subminarea acestor eforturi: “Principala amenințare vine de la formațiunile naționaliste, care folosesc în esență tacticile teroriștilor, ascunzându-se în spatele populației civile.”

Mai mult, Vladimir Putin a cerut oficialului european ca UE să pună presiune pe Ucraina, pentru respectarea dreptului umanitar.

Liderul de la Kremlin “a cerut Uniunii Europene să aducă o contribuție reală la salvarea vieților oamenilor, să facă presiuni asupra autorităților de la Kiev și să le oblige să respecte dreptul umanitar”, se mai arată în mesajul transmis de preşedinţia rusă.

Vladimir Putin a mai discutat cu preşedintele Consiliului European despre negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina. Preşedinele rus “a dat, de asemenea, o evaluare a cursului negocierilor cu reprezentanții Kievului, confirmând binecunoscutele cereri rusești”, potrivit sursei citate.

De cealaltă parte, mesajul lui Charles Michel către Vladimir Putin a fost unul extrem de clar.

Preşedintele Consiliului European i-a cerut preşedintelui Rusiei „să înceteze imediat ostilităţile în Ucraina şi să garanteze trecerea în siguranţă a ajutorului umanitar”.

Charles Michel a mai subliniat, în timpul discuţiei sale cu Vladimir Putin, „necesitatea de a se asigura siguranţa şi securitatea instalaţiilor nucleare”.

