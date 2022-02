Luni, 28 februarie, premierul ucrainean Denis Şmîhal a scris pe rețelele de socializare că Ucraina a trimis oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană.

„Propunerea care face istorie vine de la prietenul meu, prim-ministrul Eduard Heger, despre apartenenţa #Ucrainei la #UE. Cererea este pe drum, naţiunea ucraineană a făcut alegerea europeană cu mult timp în urmă. Sincere mulţumiri pentru sprijinul extraordinar!”, a scris prim-ministrul ucrainean pe Twitter.

The proposal which makes history from my friend 🇸🇰 PM @eduardheger on #Ukraine‘s membership in the #EU. The application is on the way, Ukrainian nation made the 🇪🇺 choice long time ago. Sincere gratitude for the outstanding support!

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 28, 2022