Situația se complică din ce în ce mai mult pentru președintele Vladimir Putin, după ce soldații ruși au început să se răzvrătească din cauza condițiilor teribile în care sunt trimiși să lupte în Ucraina.

Recent, autoritățile ruse au primit o serie de amenințări grave chiar din partea soldaților ruși care nu mai suportă calvarul la care sunt supuși înainte de a fi trimiși să moară pe front.

Rușii lansează atacuri dure în regiunea Bahmut, la scurt timp după ce au părăsit regiunea Herson, recent recucerită de Ucraina. Mai mult, soldații conduși de Zelenski spun că rușii trimit soldații la o moarte sigură.

„Nu știu câte transportoare blindate și vehicule de luptă ne-au atacat, dar erau multe. Și soldații inamici au fost distruși. În ultima vreme observăm că îi trimit pe cei mobilizați și totul seamănă cu o invazie zombi. Trimit câte un grup, mor toți aici, ei numesc asta ‘cercetare prin luptă'”, a explicat un soldat ucrainean.

În același timp, o revoltă extrem de dură a avut loc într-o bază militară de lângă Moscova, acolo unde zeci de bărbați proaspăt mobilizați și supărați că primesc echipamente de proastă calitate pentru luptele din Ucraina s-au revoltat împotriva ofițerilor.

Astfel, un nou videoclip care circulă pe rețelele de socializare arată nemulțumirea recruților ruși față de condițiile în care sunt ținuți, de lipsa medicamentelor, a pregătirii și a echipamentelor militar sau lipsa lor.

„Voi veni la sediile voastre și voi începe să vă rup fiecăruia oasele, unul câte unul. La fiecare 15 minute până voi primi răspunsuri la întrebările mele și mai precis până voi vedea acțiuni concrete.

Nu respecți un ordin direct al comandantului suprem cu privire la furnizarea de uniforme și accesorii, cu privire la pregătirea celor mobilizați. În esență, sabotați ordinele comandantului suprem. Trebuie să fii arestat”, spune unul dintre recruții ruși, în timp ce restul se aud pe fundal cum înjură și vociferează.

Continuation of the story with mobilised soldiers from the Moscow region aggressively talking to the officer about their lack of proper equipment and treatment.

