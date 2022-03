Vladimir Putin ar putea rămâne fără Botox! Liderul de la Kremlin ar fi apelat de mai multe ori la aceste tratamente

În presa de afaceri au apărut mai multe articole care arată că o serie de producători de medicamente au decis să își reducă operațiunile în Rusia. Compania Eli Lilly and Co a precizat că va continua să furnizeze medicamente pentru tratarea cancerului și a diabetului, dar va opri furnizarea medicamentelor pe care compania le consideră neesențiale, scrie The Independent.

De asemenea, compania americană Abbvie, cea care deține tratamentul cu Botox pentru riduri, a anunțat că toate operațiunile cu Rusia au fost suspendate temporar.

”Pe măsură ce evenimentele tragice continuă să se desfășoare în Ucraina, AbbVie a suspendat temporar operațiunile pentru toate produsele noastre estetice în Rusia”, se arată pe site-ul oficial al companiei.

The Independent a trimis o serie de întrebări către compania americană, cu privire la consecințele suspendării acestor vânzări, însă Abbvie nu a dat niciun răspuns.

În schimb, pe pagina oficială a companiei, Abbvie lăsat un mesaj cu privire la conflictul din Ucraina.

”Gândurile noastre se îndreaptă către oamenii din Ucraina și către cei afectați din întreaga regiune. În calitate de companie biofarmaceutică globală, avem o responsabilitate față de pacienții care depind de medicamentele noastre. Ne-am angajat să ne asigurăm că pacienții noștri din Ucraina, Rusia și din întreaga regiune continuă să aibă acces la medicamentele noastre esențiale și salvatoare de vieți”, se arată în mesaj.

Vladimir Putin, mare fan al injecțiilor cu Botox?!

Decizia companiei Abbvie ar putea veni ca o lovitură pentru Vladimir Putin, având în vedere că presa internațională notează că liderul în vârstă de 69 de ani ar fi un mare fan al injecțiilor cu Botox.

Aceste zvonuri au apărut în anul 2011, după ce liderul de la Kremlin a efectuat o vizită la Kiev. La vremea aceea, Vladimir Putin era prim-ministrul Rusiei și a fost surprins cu o vânătaie la ochi.

Imediat după această apariție, bloggerii ruși au notat că vânătaia poate fi un semn al unei injecții cu Botox. Purtătorul de cuvânt al acestuia a negat orice astfel de informație, dar mai mulți chirurgi plasticieni au precizat că președintele Rusiei a apelat la astfel de trucuri pentru a nu-și lăsa chipul să-i trădeze vârsta.

Specialiștii mai spun, după o atentă analiză a imaginilor cu Vladimir Putin, că acesta și-ar fi făcut un lifting la ochi, dar și mai multe injecții cu Botox în zona frunții și a obrajilor.