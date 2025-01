Condițiile lui Vladimir Putin pentru pace și relațiile cu administrația Trump

Președintele rus Vladimir Putin a subliniat că orice înțelegere privind conflictul din Ucraina trebuie să abordeze „cauzele fundamentale” ale crizei.

Printre acestea se numără extinderea NATO și protejarea drepturilor etnicilor ruși din Ucraina.

Potrivit liderului de la Kremlin, o soluție viabilă nu trebuie să fie doar o încetare temporară a focului, ci o pace durabilă, bazată pe respectul reciproc și pe interesele tuturor comunităților din regiune.

Poziția Rusiei asupra conflictului

Într-un mesaj adresat noii administrații americane, Putin a reiterat că Rusia este deschisă dialogului, dar insistă asupra unor condiții clare. Acesta a subliniat că scopul operațiunii militare speciale nu este doar de a obține un avantaj temporar, ci de a asigura stabilitatea pe termen lung.

De asemenea, Moscova continuă să susțină că NATO nu și-a respectat angajamentele de a nu se extinde spre est, iar guvernul ucrainean ar discrimina etnicii ruși prin restricții asupra limbii, mass-media și culturii acestora.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a reafirmat aceste poziții pe 26 decembrie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei. Una dintre cerințele esențiale ale Moscovei rămâne neutralitatea Ucrainei și excluderea aderării sale la NATO, condiție pe care Rusia o consideră vitală pentru pacea regională.

În acest context, generalul ucrainean Oleksandr Syrskyi a raportat că, în 2024, Rusia a suferit peste 434.000 de pierderi umane, dintre care 150.000 au fost soldați uciși în acțiune, conform datelor furnizate de Institute for the Study of War.

Felicitările lui Putin pentru Donald Trump

Pe lângă poziția sa privind conflictul ucrainean, Putin a transmis felicitări lui Donald Trump pentru preluarea funcției de președinte al SUA pe 20 ianuarie. Liderul rus l-a apreciat pe Trump pentru capacitatea sa de a rezista presiunilor și tentativelor asupra vieții sale, menționând că victoria sa electorală reflectă sprijinul masiv al poporului american.

Putin a salutat declarațiile noului președinte american referitoare la necesitatea de a preveni un al treilea război mondial, exprimându-și dorința de a menține relații amiabile cu Washingtonul. Moscova consideră că un dialog deschis și echilibrat ar putea contribui la stabilizarea situației internaționale și la îmbunătățirea securității globale.

Relațiile ruso-americane, în viziunea lui Putin, ar trebui să se bazeze pe respect reciproc și pe recunoașterea rolului crucial pe care ambele națiuni îl joacă în afacerile internaționale. Prin urmare, Kremlinul se arată deschis la negocieri cu administrația Trump, în speranța de a atenua tensiunile și de a găsi soluții pentru provocările actuale.

Donald Trump, lăudat de ruși

Donald Trump a fost primit cu aprecieri din partea celor mai influenți oficiali ruși după revenirea sa la Casa Albă. Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat călduros pentru învestire, iar șeful Fondului Suveran al Rusiei a declarat că noul lider american va avea un impact semnificativ asupra istoriei.

Kirill Dmitriev, CEO-ul Fondului rus de investiții directe (RDIF), a subliniat că primele măsuri luate de Trump demonstrează capacitatea unui lider decisiv de a schimba cursul istoriei, de a stimula economia și de a deschide noi perspective de dialog.

Potrivit Reuters, Dmitriev a evidențiat efectele ordinelor executive emise în primele ore ale mandatului lui Trump, care vizează relansarea producției de petrol și gaze, stoparea politicilor ecologice promovate de fostul președinte Joe Biden, reducerea imigrației și eliminarea unor reglementări de mediu.

Deși oficialii ruși au adoptat o atitudine prudentă față de revenirea lui Trump, având în vedere poziția sa din primul mandat, aceștia urmăresc cu interes intenția sa de a negocia direct cu Vladimir Putin pentru a pune capăt conflictului din Ucraina. În acest context, Dmitriev a declarat că măsurile îndrăznețe ale noului președinte american ar putea transforma provocările globale în oportunități de cooperare și soluționare a problemelor internaționale.

Dmitriev, un fost bancher Goldman Sachs educat în SUA, a avut un rol cheie în primele contacte dintre Moscova și echipa lui Trump în 2016. În prezent, acesta se află sub sancțiuni impuse de SUA, pe care oficialii ruși le consideră nejustificate.

Încă nu este clar dacă Dmitriev va juca un rol activ în viitoarele contacte dintre Moscova și administrația Trump. Totuși, noul lider de la Casa Albă a subliniat în discursul său inaugural că a fost protejat de Dumnezeu în urma unei tentative de asasinat și a promis că va face America „mai excepțională ca niciodată”.