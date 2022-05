CPAC este cea mai importantă reuniune politică a taberei conservatoare, de dreapta americană, care a fost lansată în 1974 de Uniunea Conservatoare Americană (ACU) și care acum a fost organizată pentru prima dată în Europa.

Viktor Orban a rezumat rețeta ungară

“Conservatorii americani și europeni trebui să își unească forțele pentru a lupta împreună în vederea salvării civilizației occidentale. 2024 va fi un an decisiv, deoarece în Statele Unite vor avea loc alegeri prezidențiale și pentru Congresul american, iar în Europa vor fi alegeri pentru Parlamentul European”, a subliniat premierul ungar.

În discursul său rostit la deschiderea conferinței, Viktor Orbán a menționat: „Este o coincidență norocoasă faptul că acest eveniment are loc la o lună de la victoria electorală repurtată de FIDESZ. Întotdeauna este bine dacă omul poate vorbi între prieteni și este bine dacă cuvintele sale au acoperire, a spus premierul, referindu-se la victoria electorală de două treimi.”

„Am parcurs un drum lung de la samizdatele răspândite în anii 1980, iar acum are loc la noi cea mai importantă reuniune politică a republicanilor americani”, a continuat Viktor Orbán, care a menționat: „Nu de mult am invidiat cultura lor de dezbatere, libertatea lor și l-am aplaudat pe președintele Reagan. Noi am avut parte doar de funcționari comuniști și de atmosfera apăsătoare creată de ei, care am avut-o timp de 40 de ani.”

„În numele cetățenilor ungari mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră”, a spus premierul în salutul său adresat către participanții conferinței. Viktor Orbán s-a referit și la modul în care au fost învinși comuniștii, apoi liberalii și cel mai recent trupele stângii liberale internaționale trimise împotriva Ungariei.

„În bătălia politică rămân în picioare doar cei mai buni”

Iar condiția finală a victoriei este ca “tu să fi cel mai bun”. În Occident există deja o problemă cu care “noi ne-am confruntat deja cu succes”.

Liberalii domină mass-media, opiniile, stânga progresistă spune ce este corect și ce este greșit, a subliniat premierul, care a adăugat: Timp de 30 de ani și aici a fost la putere stânga, ba mai mult, a fost dictatură comunistă. Aparatul de stat depunea eforturi pentru înrădăcinarea puterii comuniste. Era aceeași cultură woke ca astăzi în Occident, doar că teoria rasială critică era numită socialism științific care era predat la universitate. Noi ne-am revoltat și la sfârșitul anilor 1980 am decis că ajunge, ne-am săturat. Am vrut să ne recuperăm țara și libertatea. Comuniștii au trimis forțe de poliție, dar noi am fost hotărâți și am câștigat.

Viktor Orbán a amintit că în timpul comunismului liberalii și conservatorii au încheiat un pact anticomunist, iar apoi cu prima ocazie liberalii s-au alăturat post-comuniștilor și au pus pe jos stânga ungară.

Donald Trump are merite incontestabile și, totuși, nu a fost reales. Cu el s-a întâmplat la fel ca și cu dreapta ungară, în 2002, când mlaștina stângii ne-a tras în jos. În următorii opt ani, cei din stânga au cheltuit banii oamenilor, grupurile paramilitare au mărșăluit pe străzi, un val de violență a dominat pe străzi și au avut loc crime etnice, a amintit Viktor Orbán de perioada 2002-2010. În opinia sa, roadele guvernării progresiste vorbesc de la sine: recesiune și violență. Nu am putut accepta situația de după 2002, situația noastră minoritară, și în 2010 ne-am întors. Timp de opt ani am construit cărămidă cu cărămidă, iar Ungaria este laboratorul în care am experimentat antidotul dominației progresive. Acum, în primăvară am primit a patra doză și pacientul s-a vindecat complet, rețeta poate fi folosită în mod liber, a afirmat Viktor Orbán, care a adăugat: Ungaria are o rețetă împotriva dominației progresive.

Rețeta ungară în 12 puncte

1. Trebuie să jucăm după propriile noastre reguli: Putem câștiga doar dacă nu acceptăm soluțiile și căile oferite de alții. Nu ar trebui să ne descurajeze dacă suntem tratați drept cel care aduce necazuri, ba mai mult, este suspect dacă nu se întâmplă în tocmai. Cei care joacă după regulile adversarilor săi, vor pierde.

2. Conservatorismul național în politica internă: Bisericile și familiile trebuie sprijinite, deoarece națiunea este construită din ele. Am construit un gard la granița de sud pentru că și-a dorit poporul ungar. Punctul slab al progresiștilor este că vor să-și impună iluziile lor într-o realitate, ceea ce oamenilor nu le place.

3. Interesul național în politica externă: Potrivit progresiștilor, politica externă este o luptă între ideologii. Însă, aceasta este o formulă greșită. Națiunea este pe prim-plan. Este nevoie de o politică externă bazată pe interese, deși nu este ușor. În războiul care are loc în vecinătatea noastră, de exemplu, condamnăm agresorul și sprijinim pe cei care au nevoie, dar nu permitem ca cetățenii ungari să plătească prețul războiului.

4. Să avem mass-media!: Nebunia stângii progresiste poate fi prezentată doar dacă există și mass-media de dreapta. Opiniile de stânga par mai puternice pentru că sunt susținute de mass-media de stânga. Vechiul ethos este că politica de partid și presa trebuie separate, dar nu este așa nici în America, deoarece există nenumărate medii de partea democraților.

5.Descoperă intențiile adversarilor tăi! Nu a existat o distrugere a tabuurilor mai mare de cele ale lui Donald Trump, dar și tabuurile de mâine trebuie distruse. Noi, cei din Ungaria, spunem din timp, la ce se pregătește stânga. Scoatem la lumină cazul, pe care ei îl neagă la început, dar până la urmă tot se dovedește că este vorba de planul lor despre care noi am vorbit.

6. Importanța economiei: Stânga vrea să conducă economia după idei abstracte, ceea ce este interzis dreptei. Se poate promova doar o politică economică care este bună pentru toată lumea. La asta se referă vorba noastră că au de câștigat și cei care nu ne votează. Oamenii vor să meargă înainte, iar dacă un guvern de dreapta nu poate oferi așa ceva, este sortit eșecului.

7. Să nu fi marginalizat: Oamenii nu vor nici pe cei de extremă dreapta și nici pe cei de extremă stânga. Nu există nicio diferență între cele două extreme. Acest lucru îndepărtează, de fapt, pe majoritatea alegătorilor și cei care se implică în teoriile conspirației, vor pierde.

8. Să citim în fiecare zi!: Nu există un mijloc mai bun decât cărțile pentru a înțelege și a transmite lucrurile complicate. Lumea este un loc complex, iar cărțile ne ajută să o înțelegi. Din cărți putem înțelege cum gândesc adversarii noștri și unde greșește rațiunea lor.

9. Să ai credință!: Lipsa de credință este periculoasă. Dacă cineva nu crede că, cu toții trebuie să dăm socoteală la final, atunci crede că poate face orice. Prin implicarea în viața creștină, vor veni și succesele mai ușor.

10. Găsește prieteni!: Rivalii noștri, liberalii progresiști și marxiștii se solidarizează, în timp ce noi conservatorii suntem capabili să ne certăm chiar și pentru lucruri mărunte, dar dacă vrem să reușim în politică, trebuie să căutăm și să ne concentrăm pe punctele comune.

11. Construiește comunități!: Nu există succes politic conservator fără comunitate. Cu cât comunitatea este mai puțină și cu cât oamenii sunt mai singuratici, cu atât se apropie mai mult de liberali, cu atât comunitățile sunt mai puternice, cu atât mai mulți oameni votează pentru dreapta.

12. Construiește instituții!: Instituții care pot fi interpretate din punct de vedere politic vor rămâne cu noi peste generații, avem nevoie de idei noi, de oameni noi. Ei sunt muniția, iar dacă se epuizează, adversarii noștri vor câștiga.

Este ciudat, dar adevărat că ideologiile distructive, fascismul și comunismul provin din Occident. Nu ne-am gândit niciodată că comuniștii se pot întoarce chiar și din Occident. Progresiștii amenință din interior întreaga civilizație occidentală. Noi avem treabă cu Uniunea Europeană, iar americani, cu Statele Unite.

Aceiași oameni fără chip instruiți ideologic, stau și la Bruxelles și la Washington. Ei vor să șteargă stilul de viață occidental care în Occident a fost câștigat în timpul Războiului Rece, iar noi, prin alungarea comuniștilor. Putem avea succes doar într-un mod organizat, trebuie să ne facem prieteni și să luăm înapoi instituțiile în Washington și la Bruxelles.

În America vor avea loc alegeri prezidențiale și pentru Congres în 2024, iar la noi vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European, ceea ce – în opinia premierul ungar – sunt decisive. Lecția ungară este că nu există o armă minune, există doar muncă, ceea ce trebuie făcut, a conchis Viktor Orbán, potrivit Hirado.