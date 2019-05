Designerul de interior este un specialist ce te poate ajuta să-ți organizezi locuința, să o mobilezi și să o decorezi, scutindu-te de cheltuieli aiurea și de timp irosit. După ce ți-ai stabilit un buget pentru amenajare și ai o idee despre cum vrei să arate case ta apelezi la un designer de interior. Ce se întâmplă mai departe? – ne spune Alexandru Cojoc, fondator Arhinterior, în emisiunea online de business Capital Play.

Pe scurt:

>> Care este povestea Arhinterior? În acest tip de business, care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpini și cum le depășești?

>> Care sunt avantajele de care pot beneficia cei care apelează la astfel de servicii?

>> Talentul are un rol-cheie în această profesie, dar trebuie completat cu studiu şi mult exercițiu. Pe lângă simţul artistic, ce cunoştinţe trebuie să ai?

>> Ce include un proiect de design interior? Cât te costă să-ți amenajezi cu ajutorul unui designer de interior locuința?

>> Care sunt trend-urile momentului în amenajările interioare? Cum să combinăm cel mai bine elementele pentru a ne încadra în trenduri?

>> Designul de interior este privit în continuare ca un moft… sau incepe să devină o necesitate?

În 2008, după absolvirea Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design, din cadrul Universității ”George Enescu”, de la Iași, a venit vremea ca Alexandru Cojoc să pună în practică tot ce a învățat în anii de studiu, așa că, mai întâi, a lucrat pentru o companie de design interior și arhitectură, după care a pornit propria afacere. De atunci, s-au adunat peste 10 ani și mai mult de 400 de proiecte și clienți fericiți, atât în țară, cât și în străinătate. Portofoliul lui cuprinde o gamă largă de proiecte, de la case și apartamente, până la blocuri de locuințe, hoteluri, clinici, malluri.

”Am avut întotdeauna o atracție către artă, tocmai acesta a fost motivul pentru care am ales să urmez cursurile unei facultăți, în acest domeniu. Acolo am învățat că, pe lângă creativitate, e foarte important să știi să aplici niște reguli care să te ajute să îmbini esteticul cu utilul, pentru că un ambalaj frumos, nu are valoare, fără un conținut de calitate”, spune Alexandru Cojoc, câștigător , în anul 2015, al Premiului de Excelență la categoria Senior Designer – HoReCa, la concursul Insign Awards.

