Victorie Trump. Reacții din România

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, l-a felicitat pe Donald Trump pentru realegerea sa la Casa Albă și i-a urat succes lui și Statelor Unite ale Americii. Totodată, liberalul a dat asigurări că va face tot ce îi stă în putință pentru a consolida Parteneriatul Strategic România – SUA.

”Îl felicit pe preşedintele Donald Trump pentru realegerea sa şi îi urez succes lui şi Statelor Unite ale Americii. Voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a întări Parteneriatul nostru Strategic. Mă voi asigura că puternica noastră cooperare cu SUA se va dezvolta, mai ales acum, în vremuri de criză, când România şi întreaga lume liberă se confruntă cu multiple ameninţări. Siguranţa şi securitatea României sunt prioritatea mea!”, a transmis acesta pe X.

Președintele Klaus Iohannis l-a felicitat, la rândul său, pe Trump, adăugând că România este un aliat strategic puternic și devotat al Statelor Unite.

”Felicitări, preşedintelui-ales Donald Trump, pentru victorie! România este un aliat strategic puternic şi devotat al SUA. Prin eforturile noastre comune, vom aduce pace şi prosperitate atât pentru ţările noastre, şi mai mult, apărând interesele noastre comune”, a scris acesta, tot pe X.

La rândul său, premierul Marcel Ciolacu l-a felicitat pe Trump pentru victoria obținută. Acesta a garantat că România este pregătită să lucreze împreună cu SUA pentru consolidarea parteneriatului strategic.

”Felicitări preşedintelui Donald Trump pentru această victorie istorică! România este pregătită să lucreze împreună pentru a consolida Parteneriatul nostru strategic”, a scris el pe X.

Șeful Executivului de la București a spus, totodată, că speră la o colaborare fructuoasă.

”Sub noua dumneavoastră conducere, sperăm la pace şi prosperitate pentru toţi cetăţenii noştri! Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare fructuoasă!”, a mai scris Marcel Ciolacu.

Donald Trump, reales președinte al SUA

Donald Trump afirmă că este al 47-lea președinte al Statelor Unite. El și-a revendicat victoria atunci când, conform predicțiilor, obținuse 266 de voturi în Colegiul Electoral, din cele 270 necesare.

Conform proiecțiilor făcute de diverse instituții media din SUA, până în prezent, Donald Trump a obținut 266 de voturi în Colegiul Electoral, iar Kamala Harris are 210 voturi. Pentru a câștiga alegerile prezidențiale din 2024, un candidat trebuie să obțină cel puțin 270 de voturi electorale (reprezentând statele americane în Colegiul Electoral).

Cele mai costisitoare alegeri din istorie

Alegerile prezidențiale din Statele Unite sunt așteptate să devină cele mai costisitoare din istorie, potrivit experților. Deși suma exactă rămâne încă necunoscută, estimările sugerează că aceasta va depăși considerabil recordul stabilit în 2020. Un fenomen constant observat este creșterea semnificativă a costurilor la fiecare patru ani.

Cheltuielile pentru campaniile prezidențiale au crescut dramatic, iar alegerile din 2024 ar putea stabili un nou record istoric, conform experților citați de Independent.

Cu fiecare ciclu electoral, cheltuielile cresc semnificativ. De exemplu, în 2016, campania lui Donald Trump a alocat 422 de milioane de dolari, o sumă mai mică de două ori față de cea cheltuită în 2020. În acel an, Joe Biden a investit aproximativ 1,6 miliarde de dolari, iar Donald Trump a cheltuit 1 miliard. Mai multe puteți citi aici.