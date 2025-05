Robert Turcescu, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni au analizat tensiunile din coaliția de guvernare, dar și anunțul cu privire la un presupus dialog între Donald Trump și Nicușor Dan, urmat de lipsa totală a unui răspuns din partea liderului de la Casa Albă.

Pe lângă aceste subiecte importante, cei trei jurnaliști au analizat problemele economice ale țării și anunțurile cu privire la cenzură. O nouă zi de joi, un podcast nou-nouț despre Noua Românie. „HAI Live!”, pe canalul de YouTube „HAI România!” și pe pagina de Facebook EVZ.

Cunoscutul jurnalist Bogdan Comaroni a scos în evidență un aspect inedit. Mai precis, Nicușor Dan nu a menționat contul oficial al președintelui Donald Trump în postarea realizată pe X.

Amintim că Nicușor Dan a publicat anterior un mesaj important pe rețeaua X, unde a vorbit despre relația dintre România și Statele Unite ale Americii. În cadrul postării, el a reafirmat angajamentul ferm de a aprofunda parteneriatul strategic”cu SUA.

Honored to speak with @POTUS and thank him for his warm congratulations and strong leadership.

The U.S. is Romania’s closest ally and vital strategic partner.

I reaffirmed my steadfast commitment to deepening our Strategic Partnership across all shared priorities.

I look forward…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 28, 2025