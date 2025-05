Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat oficial discuția telefonică avută cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în cursul serii de marți. Printr-o postare publicată pe platforma X (fosta Twitter), noul șef al statului român a salutat dialogul cu liderul de la Casa Albă și a reafirmat angajamentul neclintit al României față de Parteneriatul Strategic cu SUA.

Conform unor surse diplomatice citate de Digi24, discuția a fost una „constructivă și prietenoasă”, fiind abordate teme de maximă actualitate: conflictul din Ucraina, securitatea în flancul estic al NATO și perspectivele de colaborare în domeniul energetic.

De asemenea, cei doi lideri au convenit asupra unei intensificări a relațiilor bilaterale în plan economic și militar. Donald Trump a transmis felicitări lui Nicușor Dan pentru victoria în alegerile prezidențiale și l-a invitat la o vizită oficială în Statele Unite. Invitația a fost reciprocă, președintele român exprimând deschiderea pentru o întâlnire la București.

Această convorbire marchează primul contact oficial la cel mai înalt nivel între noua administrație românească și Casa Albă. Mesajul transmis de la Washington este interpretat de analiști drept o reconfirmare a încrederii de care se bucură România în ochii principalului său partener strategic.

Comentariile nu au întârziat să apară. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a oferit o interpretare tranșantă a gestului diplomatic:

Honored to speak with @POTUS and thank him for his warm congratulations and strong leadership.

The U.S. is Romania’s closest ally and vital strategic partner.

I reaffirmed my steadfast commitment to deepening our Strategic Partnership across all shared priorities.

I look forward…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 28, 2025