Ucraina a încercuit forțele Rusiei în jurul unui bastion critic pentru Moscova în orașul Lyman, în estul țării. Operațiunea este încă în desfășurare iar detalii pe acest subiect au fost date de un purtător de cuvânt al armatei ucrainene.

Cucerirea orașului, pe care Rusia l-a folosit ca centru logistic și de transport pentru operațiunile sale din nordul regiunii Donețk, ar reprezenta un nou eșec major pentru planul Kremlinului de a cuceri întreaga regiune industrială Donbas, potrivit Reuters.

Forțele Rusiei la Lyman totalizau în jur de 5.000-5.500 de soldați, dar este posibil ca numărul trupelor încercuite să fi scăzut din cauza victimelor și a unor soldați care au încercat să scape, a declarat Serghei Cherevatyi, purtătorul de cuvânt al forțelor ucrainene din est.

De asemenea, trupele rusești organizează încercări nereușite de a ieși din încercuire.

„Unii se predau, au o mulțime de morți și răniți, dar operațiunea nu s-a încheiat încă”, a spus purtătorul de cuvânt al forțelor din estul Ucrainei.

Cucerirea orașului Lyman va deschide noi orizonturi în regiunea Lugansk, proaspăt anexată ilegal de Putin

Acesta a mai precizat că operațiunea din jurul Lymanului va permite trupelor ucrainene să avanseze în regiunea Lugansk.

„Lyman este important pentru că este următorul pas spre eliberarea Donbasului ucrainean. Este o oportunitate de a merge mai departe spre Kreminna și Sievierodonetsk și este foarte important din punct de vedere psihologic”, a spus Cherevatyi.

Un soldat ucrainean s-a filmat în timpul operațiunii ”salutându-i” pe militarii ruși care sunt încercuiți în oraș, potrvit The Kyiv Post.

ISW preciza în analiza făcută recent că este probabil ca forțele ucrainene să încercuiască și să captureze Lyman în 3 zile. Forțele rusești au continuat să se retragă din pozițiile din jurul Lyman, în timp ce forțele ucrainene au continuat să învăluie trupele rusești din zonă.

Eastern #Ukraine Update:

Ukrainian forces will likely capture or encircle #Lyman within the next 72 hours. /1https://t.co/pmbfxkpUL9 pic.twitter.com/aacFqcTAFm

— ISW (@TheStudyofWar) October 1, 2022