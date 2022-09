Răsturnare de situație în plin război. Planurile lui Vladimir Putin au fost date complet peste cap de Ucraina, care nu doar că nu este dispusă să cedeze, dar face recuceriri pe bandă rulantă.

Potrivit unui anunț făcut de guvernatorul Lugansk, Serhiy Haidai, Ucraina a reușit să recucerească un sat din apropierea orașului de est Lysychansk, într-o victorie mică, ”dar simbolică”.

Odată cu acest lucru, Rusianu mai deține controlul deplin asupra regiunii Lugansk, unul dintre obiectivele cheie ale războiului lui Vladimir Putin.

„Forțele armate ale Ucrainei dețin controlul complet asupra lui Bilohorivka. Este o suburbie a orașului Lysychansk. În curând îi vom scoate (n.r. pe ruși) de acolo cu o mătură. Pas cu pas, centimetru cu centimetru, ne vom elibera întregul pământ de invadatori”, a transmis guvernatorul Lugansk, Serhiy Haidai.

Totodată, el a mai adăugat că vor urma și lupte mai grele până când Ucraina va reuși tot ceea ce și-a propus în fața Rusiei. „Urmează o luptă grea, pentru fiecare centimetru din pământul Luganskului”, a spus Haidai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 September 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/gmR2GIiKs1

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/svK8sD2icX

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 20, 2022