Victor Ponta a transmis un lung mesaj pe Facebook în care atacă atât Guvernul Orban, cât şi parlamentarii USR:

„M-am saturat de populism ieftin si declaratii pompoase lipsite de continut! Este nevoie de competenta si seriozitate cand abordezi probleme atat de grave si delicate ale societatii romanesti!

Oamenii trebuie sa stie adevarul despre pensiile “speciale” si despre ce propun Guvernul PNL si parlamentarii USR . Daca lasam necorectate minciuni si date false nu vor putea niciodata romanii sa inteleaga ce se intampla – iar nemultumirile legitime vor fi manipulate politic!

1. Desi se foloseste termenul de “pensii speciale” reprezentantii Guvernului se refera, de fapt, la pensiile militare si la pensiile de serviciu / cand vorbesc despre “eliminarea pensiilor speciale de la care se excepteaza cele militare si din Justitie” atunci se refera doar la aprox. 2.000 de persoane din cele 160.000 de beneficiari / desi se vorbeste de “eliminarea unei inechitati crase in Sistem” de fapt pensiile cu valori foarte mari raman neatinse / desi se vorbeste despre “economii bugetare” – de fapt din suma totala de 9 miliarde de RON/anual se reduc aprox 50 milioane ( 0,6% )

2. Doamna Vicepremier Raluca Turcan vorbeste de 9 miliarde de Euro platite anul / in realitate este vorba de 9 miliarde de RON ( o suma de 5 ori mai mica – poate a fost doar o exprimare gresita )

3. De pensii militare beneficiază aproximativ 150.000 de persoane – cei care au fost încadrați la MApN, MAI , SRI si alte institutii militarizate . Suma totala alocata este de aprox. 8 miliarde RON / de acestea Guvernul nu se atinge ( desi ar trebui sa revina la aplicarea corecta si rationala a Legii 223/2015) – invocarea acestora este pura demagogie

4. De pensii de serviciu ( pentru care se aloca aprox. 1 miliard de RON) beneficiaza aprox 10. 000 de persoane – cei care au fost:

* procurori, judecatori, personal auxiliar din Justitie – 5.600

* personal aeronautic – 1.500

* Deputati, senatori funcționari publici parlamentari – 800

* Fosti diplomați – 850

* Personalul Curtii de Conturi si auditori publici externi ai Curții de Conturi – 600

5. De zeci de ori s-a explicat ( si toata lumea a fost de acord) de ce aviatorii si personalul navigant au o pensie de serviciu : specificul activitatii, responsabilitatea uriasa, stresul si consumul emotional si ( important) conditiile concurentiale de pe piata muncii care impun formarea veniturilor din salarii mici ( ceea ce duce la pensii mici) compensate de diurne si sporuri / aceste prevederi speciale au fost suspendate de Guvernul “Boc” doar pe perioada Crizei din 2010-2012 si sunt absolut necesare daca ne dorim in Romania un viitor profesionist si sigur al aviatiei civile

6. Pensiile de serviciu pentru diplomati au avut la baza specificul activitatii ( salarii mici pana in anul 2014) si numarul mic de beneficiari / MAE ar trebui sa spuna clara daca este benefica pentru reprezentarea tarii noastre in exterior pastrarea sau schimbarea Sistemului

7. La Curtea de Conturi activitatea este asimilata celei a magistratilor – nu se poate constitutional sa departajezi modul de pensionare ( orice lege contrara ar duce la procese pe care le pierde Statul Roman)

8. La Parlamentari ( si functionarii parlamentari) cerinta unanima a societatii este de eliminare a pensiei de serviciu – fiind un organism politic este imposibil sa te opui vointei electoratului si voi vota linistit pentru eliminarea acestora / vreau insa si aici sa nu lasam ipocritii sa ne dea lectii – astept sa vad ca Dacian Ciolos si Europarlamentarii USR si PNL vor cere si la Bruxelles abrogarea pensiilor speciale de care ei beneficieaza ( daca sustii ceva la Bucuresti trebuie sa nu sustii contrariul la Bruxelles)

CONCLUZIE : tot ce spune Guvernul PNL ca va face cu “pensiile speciale” deocamdata ramane o vorba goala – praf in ochii oamenilor!

Singura solutie constitutionala, europeana, sustenabila si echitabila este impozitarea suplimentara a tuturor pensiilor si salariilor peste anumite praguri ( de 5,000 – respectiv 10,000 si 15,000 de ron) / ceea ce se propune acum este un populism si o lipsa de competenta si viziune specifica anului 2010 – si va avea aceleasi rezultate!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

