Victor Ciutacu este unul dintre cei mai vechi și respectați jurnaliști din presa Română. Născut în Sinaia, în data de 15 mai 1970, Ciutacu se mută la București în 1989 și se înscrie la Universitatea Politehnică.

Chiar dacă vorbește deseori despre formația sa inginerească, Victor Ciutacu a ales jurnalismul, după terminarea facultății.

A absolvit Politehnica

Absolvent de Politehnică, a ales să activeze în presă încă din anul 1993. Astfel, între 1993 și 1995 a fost jurnalist la ziarul Meridian, iar din 1995 a lucrat în cadrul departamentului politic al ziarului Curierul Național.

Victor Ciutacu a lucrat și la ziarul Adevărul și de asemenea a fost consilier la APAPS și consilier al Ministrului Economiei, Codruț Sereș.

Urmează apoi să intre în echipa redacțională a ziarului Jurnalul Național și să înceapă sa realizeze emisiuni TV, mai intâi la Antena 2 și apoi la Antena 3.

Astfel, în cadrul trustului Intact, Ciutacu a fot redactor şef la Jurnalul Naţional şi a realizat emisiunea ”Vorbe grele”, la Antena 2, ulterior la Antena 3.

Din 2013 a trecut la România Tv. Anul 2019 a fost unul de excepție pentru celebrul jurnalist care a fost mai mereu lider de audiență cu talk show-politic pe care îl prezintă, ”Punctul Culminant” reușind să devanseze chiar și posturi generaliste.

Premiul Special pentru Excelenţă în Jurnalism

La finele anului trecut, a câştigat Premiul Special pentru Excelenţă în Jurnalism, în cadrul Galei Premiilor Capital Eroii Anului 2019.

”Ce-am fost și ce-am ajuns. Acum 20 de ani, Freedom House mă premia în calitate de Tânărul Jurnalist al Anului. Ieri, după 20 de ani, capital.ro m-a onorat ca Bătrânul Jurnalist al Anului”, a scris a doua zi Victor Ciutacu, pe pagina lui de Facebook.

Victor Ciutacu a sărbătorit în 2015 nu mai puțin de 20 de ani de căsnicie. Jurnalistul are o relație frumoasă cu soția lui, Mana, de care este nedespărțit în momentele sale libere.

Aparițiile Manei Ciutacu în presă sunt destul de rare pentru că, așa cum s-a autocaracterizat pe blogul ei, ”e un om normal”, persoana căreia nu-i place să fie în centrul atenției, pentru că așa e moda.

Au fost colegi de facultate

”Tot timpul am fost discretă. Și nu pentru că mi-am impus. Pur și simplu. Am avut toate ocaziile din lume să nu stau în umbră. Dar am ieșit doar când nu se putea altfel, când asta era soluția de avarie. Comunicator fiind (și purtător de cuvânt, o vreme) am preferat să vorbesc numai despre brand, produs, serviciu, companie.

Știu că, în lumea de azi, nu se face așa. Nu se face doar așa ceva. Mai ales, într-o asemenea poziție fiind….Se face mult PR personal, se dorește notorietate. Meniul zilnic al multora e compus din notorietate, recunoaștere, imagine”, scria la un moment dat soția lui Victor Ciutacu, pe blogul propriu.

Ca și soțul său, Mana Ciutacu este absolventă de Politehnică. Spre deosebire de el, însă, ea s-a orientat către domeniul relațiilor publice.

”Nu e loc de regrete”

”Am fost colegi la facultate, iar ulterior, după examenul de licență, ne-am căsătorit. A fost o cununie civilă banală și modestă. Nuntă nu am avut la momentul respectiv pentru că socrul meu murise de mai puțin de un an, iar preceptele religioase interzic astfel de ceremonii. A fost o cununie civilă care s-a desfășurat la mine acasă, la Sinaia, la care au participat câțiva prieteni și câteva rude”, a povestit Victor Ciutacu, în cadrul unui interviu oferit pentru presă, despre cum și-a cunoscut soția.

Victor şi Mana (Mariana) Ciutacu au împreună un băiat pe nume Vlad. Vlăduț, așa cum îl alintă jurnalistul, în desele sale referiri despre copilul său.

”Nu am niciun regret. În general, nu. Consider că modul în care mă comport nu îmi lasă loc de regrete. Sigur că mai sunt și momente tensionate și decizii proaste, dar astea fac parte din viață”, spune despre el Victor Ciutacu.

Te-ar putea interesa și: