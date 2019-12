În cadrul Galei au fost acordate trofee și diplome de excelență oamenilor care prin viziune, determinare, perseverență si performanţă au reușit să se facă remarcați în România, indiferent dacă domeniul lor de activitate este unul economic, sportiv sau chiar medical.

Anul 2019 a fost unul de excepție pentru celebrul jurnalist, Victor Ciutacu, căruia i-a fost acordat ”Premiul special pentru excelență în jurnalism”.

La finalul discursului, prezentatorul TV a lăsat modestia la o parte și a precizat că el întotdeauna a știut că este cel mai bun și că se bucură că într-un final că și alții recunosc asta.

În plus, Ciutacu a ținut să menționeze fostul post de televiziune în care a activat pentru o bună perioadă de timp și la care a renunțat pentru România TV. Prezentatorul consideră că a devenit bun în profesia sa doar pentru că a avut adversari puternici.

„Întodeauna am știut că sunt cel mai bun, n-a fost asta o problemă. Mă bucur că după atâția ani de zile, o recunosc și alții. Sunt atât de bun pentru că am o concurență puternică. Mihai Gâdea, fraților, care e concurentul meu, este foarte bun. Antena 3 este un post foarte puternic. Ca să-i bați, trebuie să fii mai bun decât ei. De aceea consider că e o performanță”, a concluzionat Ciutacu.

