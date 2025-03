În cadrul unei intervenții TV, Crin Antonescu a fost întrebat cum ar fi arătat, astăzi, România, dacă el ar fi câștigat alegerile prezidențiale de acum 12 ani, ci nu Klaus Iohannis. La acea vreme, planul era ca el să devină președinte, iar Victor Ponta (unul dintre contra-candidații săi) să devină premier.

Politicianul a recunoscut că, la acea vreme, el ar fi fost mult mai puțin pregătit pentru a fi șeful statului, față de acum. Totuși, crede că ar fi fost mai bine țării, dacă el ar fi fost în locul lui Klaus Iohannis. Este convins că am fi avut o țară așa cum vrea s-o facă acum, „mai sus, mai sigură, mai unită și mai puternică.”

În ciuda planului său pentru „renașterea” țării, unii români îl consideră „depășit”. Crin Antonescu dă asigurări tuturor votanților că nu este depășit, ci că se bazează pe ce a obținut în experiența sa de viață, de cunoaștere și abia apoi pe experiența politică. Soluțiile cu care el încearcă să vină sunt creative și inovative, a punctat el.

Politicianul se consideră cel mai actual dintre toți candidații și cel mai liber.

Eu consider că sunt cel mai actual dintre candidații la președinție, consider că sunt cel mai liber dintre candidații la președinție și pot să detaliez și consider că, departe de a fi depășit, sper din tot sufletul ca soluțiile pe care le propun să aibă posibilitatea, fiind susținute de mulți oameni, să se întâlnească, să nu fie niște soluții prea înainte în care clasa politică se regăsește. Nu sunt depășit deloc și cred că putem trece împreună peste această situație în care România stagnează, s-a împiedicat, a înghețat”, a explicat el.

Acesta a transmis, apoi, un avertisment tuturor alegătorilor, atât celor din țară, cât și celor din Diaspora. Potrivit spuselor sale, cel mai mare pericol este Victor Ponta, pe care îl consideră un trădător și un travestit.

„Care e cel mai mare dușman, cel mai apropiat și cel mai mare trădător?”, l-a întrebat Robert Kiss.

„Trădătorul nu e mare, dar e trădător. Victor Ponta. By the way, marea problemă nu e că e trădător, ci că e travestit. Am avut oameni politici sau de care am fost apropiat în decursul timpului, a fost Stelian Tănase, a fost Dinu Patriciu, o personalitate care lipsește României de mulți ani.

A însemnat mult pentru mine deși n-am avut relații de afaceri cum s-a vorbit mult prostește și calomnios, au fost oameni cu care am construit ei fiind mai tineri, nu pot să spun că i-am format, dar cu care di n postura de mai bătrân, oameni care fac și au făcut lucruri importante – Eduard Hellvig, Mircea Roșca.

În ultimii zece ani cel mai apropiat politician mi-a fost Adina Vălean, și vorbesc de politician. Dușmani n-am avut dacă prin dușmănie înțelegem încărcătură sufletească, nu cred că merită să urăști, dar adversari chiar dacă nu pe aceeași poziție mi-au fost mereu cei care mi s-a părut că frânează sau riscă să afecteze evoluția României spre democrației – pe rând au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu.

Băsescu are un loc special pentru că spre deosebire de ceilalți doi a fost un mare impostor – chestiunea dreptei și a statului de drept, adică două mari valori pentru mine pe care el le-a falsificat”, a explicat el.