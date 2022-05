Indicele ROBOR la 3 luni, la cel mai mare nivel din ultimii 9 ani!

Potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi la 5,93% pe an, de la 5,90% pe an în şedinţa precedentă.

Acesta este cel mai mare nivel din ultimii 9 ani. Un nivel mai ridicat a fost înregistrat în data de 29 ianuarie 2013, de 5,94%.

Indicele ROBOR a crescut spectaculos de la începutul anului 2022. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni a crescut şi el din nou

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat, miercuri, la 6,08% pe an, de la 6,06% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,29% pe an de la 6,26% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%, potrivit datelor BNR.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă.

Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Efectele creşterii indicelui ROBOR

La începutul acestei săptămâni, CONAF (Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin), lansa un avertisment cu privire la riscurile ascunse din creşterea ROBOR.

CONAF avertizează cu privire la riscurile provocate firmelor mici şi mijlocii de creşterea dobânzilor bancare.

Astfel, creşterea costurilor creditării este un risc evident şi de neevitat, însă firmele mici şi mijlocii se pot aştepta la înăsprirea condiţiilor de creditare şi, în consecinţă, la scăderea cererii de mărfuri şi servicii din partea populaţiei.

Scumpirea creditării nu este însă singurul risc pe care îl au firmele mici şi mijlocii în actuala conjunctură cu inflaţie mare, incertitudine şi volatilitate în pieţele financiare.

Întreprinderile care se bazează pe facilităţi variabile de descoperire de cont ar putea constata că ratele lor devin mai scumpe în lunile următoare.

Pentru întreprinderile mici, aflate în poziţii financiare limitate, în special cele care depind de facilităţile de descoperire de cont, este înţelept să acţioneze din timp, să discute cu banca pentru a obţine soluţii alternative, care ar putea include refinanţarea.