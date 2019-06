„Este exclus, pe scurt, aceasta varianta este exclusa. Noi pentru acest an avem tot ce ne trebuie, avem bugetat in legea bugetului, avem in OUG 114 am prevazut acest atacat la CCR dovedit nefondat, am prevazut majorarea de la 1 septembrie. Pe legea bugetului de anul acesta am prevazut legea recalcularilor. Anul trecut deficitul la pensii a fost spre 0. Estimarile in acest an sunt pe excedent. Avem si motive sa estimam acest lucru prin cresterea masei salariale prin transferul contributiilor au crescut incasarile. Suntem intr-o logica si o dinamica dorita si calculata. Au fost diferente substantiale intre estimari si realizari, noi am fost mai ponderati in estimari fata de ce am realizat, cresterea din 2017. Eurostat care nu este o prelungire PSD a dat o cifra de crestere pe trimestrul 1 de 5,1%. Ne-am propus ca veniturile sa creasca, pentru acest an nu avem nici o sincopa, nu vom intra in logica taierilor. Asigur pensionarii si bugetarii ca nu se stopeaza cresterile.

Se discuta de imprumut si cheltuieli, am pus la dispozitie niste cifre comparativ cu UE, care spune sa nu fie datoria mai mare de 60%, noi suntem la 34,5%. Ne uitam in structura datoriei si vedem ca 3% este pe termen scurt care vine dintr-un imprumit de 20 miliarde, restul de 97% e pe termen lung. Asta e o maturitate financiara. Avem 46 de mii de decizii calculate, 43798 puse in plata. Am continuat activitatea. Pana la 30 septembrie se va intampla. Dupa acel salt va urma o evoluie liniara. Asa ne-am propus”, a declarat Marius Budăi, potrivit RTV.

