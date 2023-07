Starea de urgenţă a încetat în Insula Rhodos, Grecia

„Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a primit un nou mesaj al Secretarului General al Organizaţiei Naţionale de Turism a Greciei, domnul Dimitris Fragakis, astăzi, 28.07.:

<<Rhodos revine în forţă! Ne bucurăm să anunţăm că starea de urgenţă operaţională a expirat pe Insula Rhodos. Viaţa revine acum la normal în întreaga insulă Rhodos, inclusiv în zonele afectate. Locuitorii din Rhodos, care au fost eroici şi altruişti în aceste zile dificile, împreună cu statul grec, sunt nerăbdători să continue să ofere grijă şi ospitalitate unică vizitatorilor străini.>>

Anual, în jur de 25.000 de români aleg să îşi petreacă vacanţa în Insula Rhodos. Incendiile din această perioadă au determinat relocarea a câtorva zeci de turişti din staţiunile din sud în cele din nordul insulei, unde de altfel se mai află sute de turişti români şi unde nu au existat astfel de probleme”, a informat, vineri, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).

UE a luat măsuri pentru a stinge incendiile din Grecia

Uniunea Europeană (UE) a luat măsuri pentru a consolida echipele de salvare care se străduiesc să stingă incendiile de vegetație din Grecia (Europa) și Tunisia (Africa).

Până acum, Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Italia, Malta, Polonia, România, Slovacia și Serbia au contribuit la răspunsul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene (UE) pentru stingerea incendiile forestiere din Grecia. Un ofițer de legătură al UE sprijină coordonarea operațiunilor de salvare din Grecia, în timp ce Copernicus (componenta de observare a Pământului a Programului Spațial al Uniunii Europene, gestionată de Comisia Europeană) evaluează daunele materiale provocate de incendiile de vegetație din mai multe zone din Attica și Rodos.

Pentru a fi bine pregătită să sprijine statele membre ale UE în acest sezon de incendii forestiere, blocul comunitar și-a consolidat Centrul de Coordonare a răspunsului la situații de urgență, prin adăugarea unei echipe de sprijin specializate în incendii forestiere, care să monitorizeze, să anticipeze și să acționeze în timp util.

Ce include flota de tranziție rescEU?

Vă amintim că statele membre ale UE pot activa rescEU: mecanismul de protecție civilă al UE pentru a solicita asistență în vederea combaterii incendiilor forestiere. rescEU consolidează răspunsul UE în materie de protecție civilă prin asigurarea unei rezerve care este mobilizată atunci când nu sunt disponibile alte mijloace la nivel național.

Flota de tranziție rescEU include zece aeronave amfibii medii (tip Canadair), 14 aeronave mai ușoare (tip Air Tractor/Fire Boss) și patru elicoptere de transport medii/grele. Rezerva rescEU vine în completarea Rezervei de Protecție Civilă a UE, care are patru aeronave amfibii medii (tip Canadair), cinci echipe terestre de stingere a incendiilor forestiere fără vehicule și șapte echipe terestre cu vehicule, plus două echipe de evaluare/consiliere. În plus, de-a lungul întregii veri, există peste 400 de pompieri poziționați în prealabil.