OLX a schimbat termenii și condițiile de utilizare a platformei pentru a încuraja comercializarea responsabilă a animalelor de companie și pentru a limita anunțurile care încalcă legea.

Încă din 2017, OLX a răspuns solicitărilor asociațiilor de protecție și adopție a animalelor din România. Ca reacție a demersului Transylvania Animal Care, OLX România a modificat în urmă cu doi ani termenii și condițiile de utilizare a platformei, adăugând informații despre legislația care trebuie respectată atunci când se comercializează animale de companie și a numit un responsabil distinct pentru verificarea anunțurilor de comercializare a câinilor deja publicate pe site.

În data de 15 iulie 2019 a fost implementat un nou sistem de adăugare a anunțurilor, prin reducerea de la 100 de anunțuri gratuite la unul singur pentru Câini și Pisici. Această măsură a fost menită să încurajeze comercializarea responsabilă a animalelor de companie și a redus la jumătate numărul anunțurilor disponibile pe platformă.

Începând cu 1 august, au fost interzise anunțurile de Monta și Reproducere animale, fiind singura platformă din România care a renunțat la aceste tipuri de anunțuri. Sunt interzise prin lege monta (împerecherea) câinilor care nu au pedigri (A, B sau C) sau care nu sunt câini utilitari. Pedigriul este un document eliberat de Asociația Chinologică Română (AChR), iar carnetul de sănătate al câinelui este un document medical, eliberat de un medic veterinar. Cele două documente nu se pot substitui unul cu celălalt.

“Vânzarea și cumpărarea de animale de companie trebuie să fie un act responsabil, documentat și legal. Împreună cu mai multe ONG-uri și asociații din domeniu, am identificat mai multe soluții de control și limitare a comerțului și am început să blocăm peste 10.000 de anunțuri care încălcau prevederile legale din domeniul protecției animalelor. Mai mult, ne-am propus să creăm pe OLX cea mai mare rețea de adopții din România, iar pentru asta oferim pachete de anunțuri gratuite centrelor de adopție din toată țara, care ne contactează pe [email protected]” Paul Neagoe – Business Manager OLX România.

Pentru implementarea legislației în platformă, moderarea anunțurilor care încalcă termenii și condițiile, dar și pentru informarea publicului și încurajarea adopțiilor, OLX România beneficiază de suportul TAC (Transylvania Animal Care), ASPA București, Red Panda România, Camera cu pisici, Asociația Robi, Asociatia Animed Arad, Asociația Dogs on Hills, Federatia Asociatiilor Feline Felis Romania, Asociatia Chinologica Metropolitana Bucuresti, Kola Kariola și Big Hearts Society.

“Noi vedem și reparăm zilnic rezultatele dramatice ale ignorării legislației pentru animale. Comerțul online cu câini a devenit, astăzi, una din cele mai importante surse de abandon și suprapopulare cu câini, iar această suprapopulație e ucisă sistematic în adăposturile publice sau e victimă a abuzurilor nepedepsite. Când am abordat echipa OLX, nu ne-am așteptat la deschiderea pe care ne-au arătat-o și spun cu mândrie că am devenit împreună un grup de lucru mai puternic în fiecare an. OLX România e un pionier al impunerii și respectării legislației pentru animale printre platformele românești de comerț online. Dar, mai important, este un exemplu de curaj și coloană vertebrală. Mult prea rar vedem în jurul nostru companii comerciale dispuse să facă ce e just și abia apoi ce este profitabil.” Anca Georgescu, director de strategie și comunicare, TAC România.

Anunțurile de adopții, gratuite pentru ONG-uri și asociații

OLX este și platforma cu cele mai multe anunțuri de adopție, peste 1500 de anunțuri active, lunar, pentru câini și pisici. OLX România încurajează și alte ONG-uri și persoane care se ocupă de adopții să trimită solicitări pe [email protected] pentru a beneficia de pachete de promovare gratuite a anunțurilor.

Începând cu luna noiembrie 2019, OLX duce o campanie publică de informare a utilizatorilor platformei despre legislația și documentația necesară tranzacțiilor din categoria Animale de companie. Următorul pas este lansarea unor acțiuni susținute de moderare strictă a anunțurilor, care să ducă la eliminarea celor care nu respectă legea.

Noi termeni & condiții de utilizare a platformei OLX – Animale de companie

Nu sunt admise pentru publicare anunțuri care:

privesc darea spre montă a animalelor de companie;

tranzacționează animale de companie fără documentele prevăzute de lege (certificate pedigri/certificat tipicitate, carnet sănătate);

comercializează câini din rasele Pitbull, Boerbull, Bandog și metișii lor.

Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte:

OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

Legea 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie;

Ordonanța de urgență 55/2002 pentru regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi;

Orice restricții impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale.

