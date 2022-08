Este obligatorie o nouă creştere a pensiilor

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a dat asigurări că, în curând, Guvernul de la București va majora veniturile românilor care se încadrează în categoria vulnerabilă. Din punctul său de vedere, este obligatorie o creştere a pensiilor din cauza scumpirii prețurilor. De altfel, și salariul minim pe economie va fi majorat curând pentru a putea apăra puterea de cumpărare a românilor.

„Este obligatorie o nouă creştere a pensiilor din cauza evoluţiei preţurilor. Trebuie să apărăm puterea de cumpărare, din păcate nu putem să o creştem, a seniorilor noştri. Nu trebuie să repetăm greşeala din 2010, când s-a mers pe austeritate. Inclusiv FMI, acum trei luni, a spus că acea austeritate a fost extrem de greşită. Trebuie să apărăm în primul rând categoriile vulnerabile, apoi a celorlalţi cetăţeni. Ne gândim că şi măsurile din pachetul social, cât şi cele din pachetul economic să continue pentru că situţia nu este prea bună.

Certitudinea este că noi suntem pe final cu acest pachet. Chiar astăzi de dimineaţă am avut şi voi avea în continuare ultimele discuţii cu domnul ministru al Finanţelor, după care vom discuta cu liderii partidului să prezentăm ceea ce noi am terminat practic aseară de lucrat. Suntem pe construcţia finală. Vom anunţa în termenul cel scurt ceea ce se întâmplă”, a explicat Marius Budăi, în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.

Creșterea pensiilor nu va spori puterea de cumpărare a pensionarilor români

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale a precizat, sâmbătă seară, că se caută soluții de majorare a pensiilor cu un procent cât mai mare. Potrivit legii, inflația de referință luată în calcul pentru creșterea pensiilor trebuie să fie cea din 2021, adică 5,1%, deși, acum, rata inflației este de 15%, însă Marius Budăi a dat asigurări că nu se va ține cont de această lege.

„Dacă ne-am uita în litera legii, ar trebui să majorăm pensiile cu rata inflației din 2021. Nu o să procedăm însă așa, suntem pe ultima fază, cu ultimele calcule, și, în momentul în care vom ajunge la o soluție, cu siguranță liderii coaliției o vor anunța în termenul cel mai scurt”, a declarat Marius Budăi.

El a ținut să precizeze că nicio majorare nu va spori puterea de cumpărare a cetățenilor români, ci doar o va menține.

„Eu am spus-o foarte clar în ședințele coaliției, o majorare cu doar 5%, plus majorarea de la început de an, cea de 10%, nu ar crea nici măcar o apărare. O spun cu mâhnire, decizia pe care o vom lua va veni în sprijinul seniorilor doar pentru a menține puterea de cumpărare pentru că nu putem vorbi nicidecum, în aceste momente, de creșterea puterii de cumpărare”, a explicat Marius Budăi, în cadrul unui interviu acordat pentru Realitatea PLUS.