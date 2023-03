Andreea Marin și fiica ei adolescentă, Violeta, sunt foarte bune prietene. Totuși, aceasta își dorește o carieră în avocatură și plănuiește să studieze în altă țară.

Cunoscuta prezentatoare a recunoscut că este afectată de acest lucru, însă are de gând să îi fie aproape și să o susțină în planurile sale.

„O susțin acolo unde alege să fie drumul ei și unde văd că are dăruire, indiferent cât de greu mi-ar fi mie. Și eu am făcut înconjurul lumii datorită meseriei mele, am plecat de acasă la facultate, îmi închipui că tatălui meu nu i-a fost deloc ușor, dar susținerea lui a fost esențială.

Nu pot fi o barieră, ci doar un sprijin pentru copilul meu. Da, mă doare sufletul când mă gândesc la faptul că va fi poate departe, dar am de gând să îi fiu aproape și fizic atât cât voi putea, și comunicând mereu la distanță”, a spus Andreea Marin pentru viva.ro.

De asemenea, Andreea Marin a fost întrebată și dacă s-a confruntat până în momentul de față cu momente de rebeliune sau, dimpotrivă, comportament introvertit din partea fiicei sale.

„Cu întrebări mai cu seamă, cu nedumeriri inerente, cu încercarea de descoperire a propriei identități, dar nu am uitat că și eu am fost la vârsta adolescenței, iau în calcul și schimbările în timp ale noilor generații, ca părinte am multe de învățat și comunicarea e esențială, recunosc.

Nu ai voie, ca părinte, sa obosești să înveți și să comunici, cu răbdare și înțelegere, cu copilul tău”, a răspuns Andreea Marin.

Mai apoi, vedeta a spus că a încercat să o protejeze de atenția publicului și să îi ofere libertatea de a crește firesc.

„Tocmai de aceea, până la această vârstă foarte rar a apărut public și a fost o idee foarte bună, a avut libertatea de a crește firesc și de a alege cine vrea să fie, fără presiunea statutului părinților. Am protejat-o cât am putut în acest sens și mă bucur să văd că a evoluat firesc, ca orice alt copil care-și caută drumul”, a mai spus vedeta.

Totodată, Andreea Marin a subliniat că nu există tabuuri în relația dintre ele și este deschisă să vorbească despre toate subiectele.

„Nu trebuie să existe tabuuri, sunt deschisă să vorbim despre subiecte care îi pot influența viața, este chiar necesar. Eu nu am avut-o pe mama alături de mine când aveam mai mare nevoie de ea, s-a stins când aveam 9 ani, și mi-au lipsit enorm dialogurile cu ea.

Caut să umplu golurile pentru fiica mea, atât cât îmi stă în putere. Iubirea mea pentru ea depășește orice obstacol, ea e inima mea”, a completat Andreea Marin.