Vestea momentului pentru pensionari! Marcel Ciolacu: 100% din ianuarie se maresc pensiile cu 10%

Declarația lui Marcel Ciolacu a venit în urma unui sondaj Avangarde, care arată că 82% dintre români cred că România nu se îndreaptă în direcţia corectă. Liderul PSD susține că formațiunea sa a acceptat să intre la guvernare din cauza acestei neîncrederi.

„Aceasta cifra a contat cel mai mult in decizia PSD de a intra la guvernare. Se vedea clar ca Romania se indrepta spre dezastru, spre o disolutie a statului chiar. Atunci strangi partidul si iei o decizie: stam pe margine si ne uitam sau intervenim si punem tara pe drumul corect. Ne-am asumat ministerele dificile, Finantele, Munca, Sanatatea si Agricultura.

Urmeaza niste luni grele si cred ca aici domnul Rafila va avea cel mai important rol pentru a gestiona pandemia. Ne trebuie un alt sistem de impulsionare a vaccinarii, neaparat antivirale in farmacii, sa se demonstreze stiintific de ce sunt necesare masurile.

As dori ca oamenii politici sa se abtina si sa lase specialistii sa se pronunte. Cred ca domnul Rafila este cel mai in masura sa spuna cum ar trebui sa arate aceasta lege a certificatului verde. Am vorbit cu oamenii din tarile nordici si au spus ca ei in primul rand au comunicat efectele adverse ale vaccinului, ca lumea sa stie, si asa au ajuns la peste 80% rata.

A fost o neincredere in autoritati la noi, USR a condus execrabil Ministerul Sanatatii si eu sper sa raspunda penal pentru asta, am vazut ca in Franta deja au inceput astfel de actiuni.

Am avut mai multe intalniri cu domnul presedinte Citu si cu domnul premier Ciuca si pare ca vom reusi sa formam o echipa care sa poata face reformele majore la care ne-am angajat in aceasta guvernare. Eu nu sunt mare fan sondaje, romanii o sa hotarasca la vot. Eu nu am un parteneriat cu domnul Iohannis, avem doar o relatie profesionala. Eu sper sa se intre in normalitate si sa nu mai imparta lumea in ciumati, neciumati, vaccinati, nevaccinati”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.

De ce PSD a fost de acord să facă echipă cu PNL?

De asemenea, Marcel Ciolacu a explicat și de ce formațiunea sa a fost de acord să facă echipă cu PNL.

„Am facut o comparatie Steaua-Dinamo. Asta e diferenta si de echipa in acest moment. Jucam in Echipa Nationala. Ce mi-a placut de la inceput la domnul Ciuca a fost ca din prima clipa am vorbit despre Guvernul Romaniei. Poate ca a fost mai bine ca eu si domnul Citu nu facem parte din acest guvern, pentru stabilitatea lui. Sper ca impreuna, cu maturitate si chibzuinta, sa reusim. Trebuie sa facem repede bugetul de stat.

Am renuntat, desi era o presiune prima data in partid, sa fiu eu prim-ministru. Am zis sa negociem, sa vedem cum putem face sa fie cel mai bine pentru Romania. Noi am venit cu pachetul social, PNL a vrut cat mai mult la investitii. Trebuie ca fondurile din PNRR sa fie descentralizate catre ADR-uri, autoritatile locale trebuie sa faca investitiile. Am vorbit de o optimizare a PNRR. Sunt discutii despre cum pot fi implementate reformele din PNRR. Vrem sa vedem cum putem face o abordare mai sociala, abordarea de pana acum era mai mult de dreapta. Cred ca e momentul sa invatam din greselile facute si de unii si de ceilalti. Trebuie gasite solutii impreuna. Sunt ferm convins ca in zona de infrastructura vom gasi aceasta abordare. Există asteptari foarte mari, mai ales pe zona de Sanatate, si nu mai avem timp de vorbe, trebuie sa actionam”, a completat liderul PSD.

De unde va obţine guvernul fondurile necesare pentru pachetul social?

Mai apoi, acesta a fost întrebat de unde va obţine guvernul fondurile necesare pentru pachetul social impus de PSD pe lista priorităţilor guvernării.

„Am trecut prin Parlament o lege de reorganizare a ANAF, o veti vedea in curand. Trebuie neaparat sa introducem acel radar al marfurilor, cum este si in Ungraria si a avut rezultate excelente. Deci nici macar nu trebuie sa-l inventam noi, e deja testat.

Nu e nicio problema, vom gasi solutii, veti vedea in buget. Important este cum iti echilibrezi veniturile. Noi avem cele mai mici venituri din Europa. Noi nu ne gandim cum sa imbunatatim colectarea, ci cum sa-l lasam pe romani mai saraci. Avem doua milioane de romani cu pensii sub 1.000 de lei. Avem 1,8 milioane cu pensie pana in 1.600 de lei. 80% dintre pensionari traiesc cu pana in 2.000 de lei. Mereu a aparut cineva sa invrajbeasca, ca uite, PSD da la pensionari. Asta e realitatea, 80% traiesc cu sub 2.000.

100% din ianuarie se maresc pensiile cu 10%, este bugetat. Nu e vina romanilor ca tu nu ai o guvernare eficienta, ca nu opresti jaful din vami”, a completat Ciolacu.

Unde se vor găsi cele două miliarde de euro?

Liderul PSD a explicat unde se vor găsi cele două miliarde de euro pentru majorarea pensiilor cu 10 la sută.

„Vom găsi soluţii, important e cum îţi echilibrezi veniturile. Noi avem cele mai mici venituri din PIB din Europa. În loc să fim eficienţi în colectarea de venituri, noi în primul rând ne gândim cum îi lăsăm pe oameni să moară de foame. Pensia minimă era 800 de lei, se face 1.000 de lei, deci nu e o extravaganţă. Două milioane de români sunt în această situaţie. Două milioane, deci părinţii noştri, bunici. Avem pensia de la 1.000 de lei, la 1.600, sunt iarăşi vreo două milioane, 1.800.000 unde se primeşte şi ajutorul de 1.200 de lei pe ianuarie ca să depăşească această iarnă şi inflaţie. Nu se duce pe consum, nu îţi duce inflaţia mai sus. E clar că nu se duce decât pe utilităţi”, a explicat Ciolacu.

Mai mult, Marcel Ciolacu susține că toate companiile care au cifră de afaceri peste 100 milioane ar putea să achite o taxă de solidaritate de 1 la sută pentru sănătate şi educaţie, pentru a sprijini în acest fel bugetul naţional.

„Nu sunt de vină românii că tu ai o guvernare ineficientă, că tu nu eşti în stare să opreşti hoţia din vamă sau neplata TVA-ului. Românii îşi plătesc impozite. Nu înţeleg de ce e această reticenţă, am văzut că a abordat-o şi domnul Kelemen Hunor, pentru companiile care au cifră de afaceri peste 100 de milioane, indiferent care este capitalul, românesc, multinaţional, să vină o taxă de 1 la sută, găsită destinaţie clară pentru sănătate şi învăţământ”, a declarat Marcel Ciolacu.