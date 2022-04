Rusia a anunțat miercuri că și-a testat cu succes noua sa rachetă balistică intercontinentală Sarmat. Despre aceasta, președintele rus Vladimir Putin a ținut să sublinieze că este „o armă unică”. Mai mult, liderul de la Kremlin a ținut să puncteze că racheta îi va face pe dușmanii Rusiei să reflecteze.

Președintele Rusiei a ținut să fie prezent la posturile de televiziune în timp ce era informat de către armată că racheta a fost lansată cu succes de la Plesetsk, în nord-vestul țării. Ea a lovit ținte în peninsula Kamceatka, în estul îndepărtat, a informat Reuters.

„Vă felicit pentru lansarea cu succes a rachetei balistice intercontinentale Sarmat. Este un eveniment semnificativ în dezvoltarea unor sisteme de arme promițătoare pentru armata rusă (…) Sistemul are cele mai înalte caracteristici tactice și tehnice și este capabil să depășească toate mijloacele moderne de apărare antirachetă. Nu are corespondenți în lume și nu va mai avea mult timp”, a susținut Vladimir Putin.

Președintele Rusiei a apreciat că „această armă cu adevărat unică” va întări potențialul de luptă al Armatei. Potrivit acestuia, ea va asigura în mod fiabil securitatea Rusiei împotriva amenințărilor externe și va da de gândit celor care, în isteria unei retorici frenetice, încearcă să ne amenințe țara.

Sarmat, noua rachetă balistică intercontinentală grea, este în dezvoltare de ani de zile. Chiar dacă lansarea sa de probă nu este o surpriză pentru Occident, ea vine într-un moment de tensiune geopolitică extremă din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat este în dezvoltare în Rusia încă din 2009 și mai este cunoscută și ca SATAN 2 (pentru că ar urma să înlocuiască în arsenalul rus actuala rachetă ICBM R-36M2 ‘Voevoda’ (SS-18 Satan, conform codificării NATO), care se apropie de sfârșitul duratei sale de exploatare. Moscova susține că noua rachetă Sarmat nu poate fi interceptată de niciun sistem de apărare existent și că are o rază de acțiune de 11.000 de km. Sarmat poate transporta până la 10 ogive nucleare capabile să șteargă de pe fața pământului o metropolă întreagă, susțin autoritățile ruse.

În ultima perioadă, militarii ruşi au efectuat o serie de exerciţii, în cadrul cărora efective de peste 150.000 au fost concentrate la frontiera ucraineană, în nord, sud şi est. Agenţia citată reaminteşte că Putin şi alţi oficiali ruşi de rang înalt menţionează adesea faptul că Rusia este, alături de Statele Unite, una din cele mai mari puteri nucleare din lume,

Russia says it has successfully tested the Sarmat intercontinental ballistic missile

According to Putin, Sarmat will “make the madmen who attempt to threaten Russia think” pic.twitter.com/t4ECVxOgNe

— Francis Scarr (@francska1) April 20, 2022