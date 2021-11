Cine este mai contagios, o persoană vaccinată sau una nevaccinată? A spus-o chiar Alexandru Rafila

Modalitatea de transmitere nu este diferită între vaccinați și nevaccinați, a spus Alexandru Rafila în emisiunea Off/On The Record, la Aleph News.

„Proporția de persoane vaccinate și nevaccinate este diferită. Unii vaccinați nu mai fac boala. Acum însă există o tulpină care se transmite mult mai ușor. Proporția celor care fac forme grave din rândul vaccinaților este mult mai mică decât în cazul nevaccinaților. Ca să încetinești transmiterea, vaccinarea trebuie combinată și cu alte metode. Dacă oamenii au forme clinice manifeste, probabil că transmit în mod similar”, a declarat Alexandru Rafila.

90% din persoanele care au decedat în România din cauza virusului erau nevaccinate

Totodată, specialistul a subliniat faptul că 90% din persoanele care au decedat în România din cauza virusului erau nevaccinate.

„Modalitatea de transmitere nu este diferită între vaccinați și nevaccinați. La noi, din numărul de decese, 90% erau nevaccinați. Sunt și persoane cu afecțiuni la care răspunsul imun nu există. Noi am avut 500-600 de morți pe zi, la o populație de 18 milioane de locuitori. Noi am fot pe locul 1 în lume câteva săptămâni la rând. A murit 1 Parlament pe zi sau câteva avioane s-au prăbușit. Din cauza celor care fac propagandă imorală împotriva vaccinării, multe mii de oameni au murit. Mai sunt și decesele indirecte, oamenii nu au loc în spitale. Anul trecut am avut 20.000 de oameni decedați în 3 luni”.

De asemenea, acesta a spus și că trebuie recâştigată încrederea populaţiei. Potrivit celor spuse de deputatul PSD, trebuie să existe mai puţină demagogie iar profesioniştii trebuie să fie în prim plan.

„Trebuie să schimbăm rapid modul de comunicare. Mesajul anti-vaccinare nu trebuie să devină dominant. Vaccinul nu ne oferă imunitate de turmă. Vaccinaţii nu fac forme grave şi nu decedează. Trebuie să discutăm deschis de eventualele efecte adverse. Trebuie să încetăm să fim promotorii persoanelor care spun lucruri neadevărate. În următoarele 90 de zile, ar fi bine să vaccinăm 3 milioane de persoane. Rezistenţa la îmbolnăvire trebuie să fie suficient de mare ca valul 5 să fie mult mai uşor.

Trebuie recâştigată încrederea populaţiei. Profesioniştii trebuie să fie în prim plan. Trebuie să existe mai puţină demagogie. Populaţia trebuie să fie pregătită pentru măsuri mai puţin populare”, a mai spus Alexandru Rafila.