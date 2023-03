În cursul zilei de miercuri, 29 martie, ministrul Educației a precizat că noul format al examenelor naționale se va aplica din 2027. Cu toate astea, mai spune ministrul Ligia Deca, termenul acesta mai poate fi prelungit cu până la doi ani.

„Noile forme de Evaluare Națională și admitere la liceu și de Bacalaureat nu vor intra în vigoare începând cu anul școlar următor adoptării legii. Vor intra în vigoare, fie cel mai devreme în 2027 pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat dacă aprobăm legea în Parlament până la finalul acestui an școlar, fie vorbim despre 2028 sau chiar 2029. Nu este o chestiune care se întâmplă de azi pe mâine, asigurăm predictibilitate în sistem”, a explicat ministrul Deca.

Ligia Deca a dat explicații cu privire la lipsa a mii de elevi de la simulările pentru examene

În cadrul briefingului de presă de miercuri, ministrul Educației a primit o întrebare cu privire la miile de elevi care nu au participat la simulările pentru examenele din acest an.

Având în vedere că mulți dintre ei ar putea lipsi și de la examenul de Bacalaureat, ministrul Ligia Deca a fost întrebată care este soluția în acest sens.

”Simulările au tocmai acest rol, de a exersa abilitățile copiilor în situații reale de examen. Subiectele sunt făcute în așa fel încât ei să-și identifice zonele care au nevoie de mai mult sprijin în următoarele două luni. Sigur că ele nu sunt obligatorii. Simulările sunt un exercițiu de care poți profita sau nu, ca elev. De altfel, rezultatele vor fi discutate la nivelul fiecărei clase și cu fiecare familie. Deci, eu cred că aceste semnale de alarmă pe care le ridicați, adică cei care au ales să nu meargă la simulare, vor avea și ei parte de o discuție cu profesorii, cu dirigintele, cu familia, în așa fel încât să se găsească cele mai bune metode de sprijin ca ei să aibă succes la aceste examinări”, spune ministrul.

Părinții s-au opus admiterii diferențiate la liceu, dar forma a rămas aceeași în lege

De asemenea, ministrul Ligia Deca a mai fost întrebată și cu privire la argumentul pentru care a fost păstrată forma de admitere la liceu cu Evaluare Națională și examen separat.

”Această formulă pe care pachetul legislativ o include este o formulă la care am ajuns tocmai în urma feedback-ului primit de la actori în educație. Dacă vă aduceți aminte, vara trecută în dezbatere publică, formula propusă a fost 90% din locuri scoase la concurs pentru profilurile unde exista concurență și unde liceul își dorea. Am ajuns la o formulă cu 60%. De ce? Tocmai în ideea în care un copil care are o zi proastă și nu performează la examenul care i-ar aduce o potrivire mai bună cu profilul, mai are șansa ca pe baza notelor de la Evaluarea Națională să aplice pentru profilul respectiv din acel liceu, să mai aibă o șansă de a fi distribuit acolo. Este o formulă care, în opinia noastră, îmbină nevoia de potrivire cu profilul, cu ceea ce-ți alegi să faci pentru următorii 4 ani în liceu, cu nevoia de a asigura echitate în sistem”, mai spune ministrul.

Ligia Deca a mai spus că ”prima dată se va da Evaluarea Națională pentru toată lumea, urmând ca cei care doresc – elevii care doresc – să poată merge la concursurile organizate numai acolo unde a existat concurență, pe acele profiluri, și acolo, sigur, unde liceul își dorește să organizeze un astfel de concurs”.

Solicitată să explice încă o dată procentul pentru Evaluarea Națională, ministrul a spus ”60% din locurile pe profilurile unde a existat concurență vor putea fi scoase în concurs. Pentru celelalte 40% se va putea concura exclusiv pe baza notelor de la Evaluarea Națională, iar din aceste 40% 10% vor fi acordate prioritar pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sau pentru elevii romi”.