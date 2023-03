În anul 2004, Theodor Stolojan (PNL) s-a retras din alegerile prezidențiale în favoarea lui Traian Băsescu (PD). Înțelegerea politică dintre cele două partide era ca președintele României să fie liberalul, iar celălalt să fie numit ulterior prim-ministru. Dar cu puțin timp înainte de campania electorală, Stolojan a anunțat că se retrage, invocând probleme medicale, locul său fiind luat de Traian Băsescu, care a și făcut anunțul Coaliției PNL-PD cu lacrimi în ochi – momentul ”Dragă Stolo”. De atunci, s-a speculat cu privire la un posibil șantaj al șefului PD la adresa liberalului.

Theodor Stolojan a renunțat la alegerile prezidențiale din motive medicale

După aproape 20 de ani, Theodor Stolojan a dezvăluit că s-a retras din cursa pentru alegerile prezidențiale din cauza unei operații destul de grele pe care o suferise în anul precedent. La acel moment, doctorii i-au recomandat să se ferească de stres.

„Motivul a fost că eu, în prezent, am un singur rinichi. Cu un an înainte am avut o operaţie destul de grea. La vremea respectivă eu nu puteam să ies public să spun aceste lucruri. Am făcut cu un an înainte această operatie, mi s-a recomandat să temporizez activitatea pe care o aveam, ceea ce n-am făcut, şi am ajuns într-un stadiu în care nu mai puteam. Era un stadiu de epuizare şi fizică şi nervoasa şi mi s-a spus foarte limpede: nu mai continua dacă vrei să îţi revii şi să ai o activitate ulterior” , a explicat fostul premier la Adevărul Live.

De ce nu a revenit Theodor Stolojan în fruntea Guvernului?

Cât despre relația cu fostul președinte Traian Băsescu, Theodor Stolojan a spus că păstrează legătura și se întâlnesc odată la câteva luni. Stolojan a candidat la alegerile prezidențiale și în anul 2000, atunci clasându-se pe Locul III, după Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor.

Fostul premier a refuzat să revină la conducerea Executivului după retragerea din alegerile prezidențiale din 2004. Atunci, el a motivat această decizie spunând că nu poate guverna alături de PSD.

„Trebuia să facem guvernare cu PSD şi eu 4 ani de zile făcusem campanie împotriva corupţiei, care era tema principală, şi a politizării excesive. Începusem negocierile cu PSD şi asistam la împărţirea posturilor şi ajunsem până la nivelul de distribuire a Romgaz etc. M-am dus la Băsescu şi am zis că eu nu mai vreau”, a povestit Theodor Stolojan.