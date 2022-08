Creșterea pensiilor nu va spori puterea de cumpărare a pensionarilor români

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a precizat că se caută soluții de majorare a pensiilor cu un procent cât mai mare. Potrivit legii, inflația de referință luată în calcul pentru creșterea pensiilor trebuie să fie cea din 2021, adică 5,1%, deși, acum, rata inflației este de 15%, însă Marius Budăi a dat asigurări că nu se va ține cont de această lege.

„Dacă ne-am uita în litera legii, ar trebui să majorăm pensiile cu rata inflației din 2021. Nu o să procedăm însă așa, suntem pe ultima fază, cu ultimele calcule, și, în momentul în care vom ajunge la o soluție, cu siguranță liderii coaliției o vor anunța în termenul cel mai scurt”, a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale a ținut să precizeze că nicio majorare nu va spori puterea de cumpărare a cetățenilor români, ci doar o va menține.

„Eu am spus-o foarte clar în ședințele coaliției, o majorare cu doar 5%, plus majorarea de la început de an, cea de 10%, nu ar crea nici măcar o apărare. O spun cu mâhnire, decizia pe care o vom lua va veni în sprijinul seniorilor doar pentru a menține puterea de cumpărare pentru că nu putem vorbi nicidecum, în aceste momente, de creșterea puterii de cumpărare”, a explicat Marius Budăi, în cadrul unui interviu acordat pentru Realitatea PLUS.

Totuși, o altă decizie legată de pensii s-ar putea decide în curând. Potrivit informațiilor preluate de către Libertatea, membrii coaliției guvernamentale urmează să reia discuțiile despre creșterea plafonului de la care pensiile nu vor mai fi impozitate.

Concret, cine are pensia sub 3.000 de lei ar putea să nu mai plătească impozitul de 10%, iar acest lucru ar aduce un spor lunar de aproximativ 100 de lei pentru fiecare pensionar. Dacă măsura va fi adoptată, ea va intra în vigoare abia în 2023. În acest moment, doar pensionarii care au pensia sub 2.000 de lei nu plătesc impozit.

Pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023

Referitor la majorarea pensiilor, vă amintim că Marius Budăi a dat asigurări că Guvernul de la București va crește veniturile bunicilor noștri de la 1 ianuarie 2023, confirmând astfel cele spuse anterior de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Chiar dacă nu a dat o cifră exactă în ceea ce privește această majorare, Marius Budăi a punctat că „nu vom merge pe o majorare mai mică” decât rata inflației, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă.

„Rata inflației pentru anul 2022 o să o cunoaștem abia la sfârșitul primului trimestru din 2023, de aia în legea 263, legea pensiilor, se spune că se merge pe o rată a inflației din anul 2021 care era mult mai mică decât ce este acum. Nu vreau să intru în cifre, pentru că nu vom face acest lucru. Nu vom merge pe o majorare mai mică.

Vom încerca și facem extrem de multe simulări să vedem cum ne descurcăm și cum ne așezăm și cu siguranță va fi o majorare a pensiilor, aşa cum a spus Marcel Ciolacu, de la 1 ianuarie 2023”, a declarat Marius Budăi, joi seară, relatează Antena 3.