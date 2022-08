Marius Budăi a vorbit despre pensiile din România. Ministrul Muncii susține că adevărul din România este într-adevăr unul crud și că în sfârșit se vede ceea ce spunea PSD încă de la început.

Ministrul Muncii susține că are în plan să propună eliminarea procentului din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru pensii, adăugând că fiecare stat membru are puterea de a decide politicile sale economice, dar și sociale.

Referitor la majorarea pensiilor din luna ianuarie, ministrul susține că acest lucru nu a fost un moft, ci o necesitate. Totodată, el a subliniat faptul că și cu această majorare, pensiile sunt încă foarte mici în România și că este nevoie de măsuri în acest sens.

„Este crudul adevăr din România. E încă o dovadă în plus că ceea ce poate pentru unii a părut un moft atunci când am venit la guvernare, şi anume primul pachet social, când nici nu era vorba de război şi de toate ce au urmat acestui război, nu a fost un moft pentru PSD.

Vă aduceţi aminte când în ianuarie am majorat pensia minimă cu 25% şi restul pensiilor cu 10%. Nu a fost un moft. E o necesitate.

Pensiile sunt încă foarte mici în România, de aceea nu înţeleg de ce cineva ne-a condamnat la sărăcie pentru 50 de ani de acum încolo.

De aceea, lupta mea teribilă şi o voi continua, atât timp cât voi avea susţinerea preşedintelui Marcel Ciolacu şi a întregului PSD, această luptă de rediscutare şi de renegociere a PNRR”, a spus ministrul, miercuri seara, la Antena 3.

Marius Budăi vrea să elimine procentul din PNRR pentru pensii

Marius Budăi mai precizează că media UE este de aproape 13% și că a studiat deja alături de colegii săi marea majoritate a PNRR-urilor, dar și legislația țărilor membre ale UE. Ministrul explică că nu există asemănări între PNRR-urile țărilor europene.

„Media Uniunii Europene este în jur de 13%. Vreau să vă spun că am studiat împreună cu colegii şi cu ataşaţii de muncă pe care Ministerul Muncii îi are în Uniunea Europeană, majoritatea PNRR-urilor şi toată legislaţia ţărilor statelor membre din UE, nu există nicăieri o asemenea încorsetare, nu spune în niciun PNRR, în nicio legislaţie a statelor membre a Uniunii Europene.

Pot să vă spun că una din primele solicitări pe care le-am avut, când am acum onoarea să fiu ministru în Guvernul României, a fost să le solicit colegilor mei din Ministerul Muncii o motivare (…)

Nu există. Şi mai ales pe 50 de ani. Se ştie foarte clar cine era atunci la guvernare, nu mai reiau”, a mai spus Budăi.

Ce discuții au purtat Ministerul Muncii și Comisia Europeană?

Ministrul Muncii a mai adăugat că fiecare stat membru al UE este independent și poate să hotărască singur politicile sale sociale. Totodată, el a vorbit și despre eforturile făcute de social democrați, în folosul beneficiarilor.

„Eu am purtat discuţii repetate cu cei de la Comisia Europeană şi să ştiţi că se acceptă orice dialog pe bază de argument. Noi acum suntem în stadiul în care acum construim argumentele toate şi variantele de renegociere.

Eu ceea ce am discutat cu Marcel Ciolacu şi în interiorul PNRR şi vom propune în coaliţie este ca acest procent să dispară de tot din PNRR-ul românesc, pentru că nu l-am găsit nicăieri.

Tratatele Uniunii Europene spun în felul următor – statele membre au independenţă, respectând regulile, bineînţeles, de a-şi hotărî politicele sociale”, a mai punctat ministrul.

Marius Budăi susține că nu vrea să repete greșelile făcute în trecut și că speră ca nimeni să nu facă acest lucru. Totodată, el a mai adăugat și faptul că la toate discuțiile care vor urma în continuare despre pensii, dar și despre PNRR, vor putea participa și partenerii sociali pentru a vedea ce se întâmplă în realitate.

Marius Budăi, despre legea pensiilor

„De când am format această coaliție politică care susţine Guvernul, că noi şi în consultanţa pe care o derulăm cu Banca Mondială plecăm de la legea 127, pentru că este o lege bună. În deplasările pe care le fac în ţară toţi colegii de la Casele Naţionale de Pensii, nu am găsit niciunul care să spună că legea 127 nu este bună. Şi nici nu au cum, pentru că ei au lucrat-o.

Fiecare casă teritorială de pensii a avut câte un reprezentant în comisia centrală care a lucrat la această lege. Toţi colegii îmi cer să apar legea şi o voi face. Pe baza acestei consultanţe, care avem un termen, în 31 decembrie (…)

Mai am maxim trei săptămâni să am un material pe care îl voi pune pe masa discuţiilor, aşa cum am spus şi partenerilor sociali, pentru că eu nu vreau să repet aceeaşi greşeală.

Dacă partenerii sociali şi restul partidelor politice care nu formau actul guvernamental atunci, nu au fost invitaţi la discuţiile de creare şi de scriere a PNRR, să o fac şi eu atunci când trebuie să implementăm reformele din PNRR. Nu. Partenerii sociali vor fi invitaţi la aceste discuţii”, a mai spus ministrul Muncii.