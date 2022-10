„Un pensionar câştigă, în medie, 1800 de lei. Ştiţi cât este pensia medie la magistraţi? 21.000 de lei!”

Fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea l-a criticat dur pe actualul șef al acestui minister, Marcel Boloş.

„Această încercare perversă a lui Dîncu, a lui Ciolacu, a lui Budăi, a lui Boloş de a încăiera societatea românească şi categorii de pensionari unii contra altora este o măgărie. Aşa cum o măgărie, eu o spun foarte clar, este această declaraţie a lui Marcel Boloş absolut halucinantă care spunea, întrebat fiind ”Ce faceţi cu pensiile speciale, le reformaţi?!, a spus: ”Dar nu suntem o ţară sălbatică!” Ştiţi cât este pensia în momentul ăsta?

Un pensionar câştigă, în medie, 1800 de lei. Am făcut un calcul şi pentru profesori, un fost profesor câştigă pensie 2300 de lei. Ştiţi cât este pensia medie la magistraţi? 21.000 de lei! Deci 21.000 de lei este pensia medie, sunt magistraţi cu 40.000 de lei. Din aceşti 21.000 de lei, magistraţii au contribuit pentru 4100 de lei. Oricum e mult. Atenţie, şi vorbim de oameni care ies la pensie la 45 de ani. Am acuma un caz de profesor de fizică, a predat 43 de ani, are pensie 2600 de lei.

Deci suntem într-o ţară în care un magistrat care lucrează până la 45 de ani are de 10 ori mai mult pensia medie decât un profesor. Asta înseamnă ţară sălbatică, de asta spun că este o nesimţire incredibilă pentru Marcel Boloş să vină să spună că «nu suntem o ţară sălbatică», dacă vrem să schimbăm legile, pensiile speciale.”, a afirmat Cristian Ghinea sâmbătă la Prima TV.

Ce spune Ghinea despre pensiile militarilor?

Despre pensiile militarilor, fostul ministru spune că acestea ar putea fi în mod simplu stabilite calculând, în funcţie de solda primită cât timp aceştia au fost în activitate.

„Nu este o pensie exagerată pentru un om care a avut asemenea responsabilitate. România este o „ţară în care nu ne valorizăm decât structurile de forţă. Statisticile europene arată că România se află pe locul 3 în UE din punctul de vedere al cheltuielilor bugetare pentru structurile de forţă şi pe ultimul loc în ceea ce priveşte cheltuielile pentru educaţie.

Asta înseamnă ţară sălbatică, şi cu asta ne-am chinuit noi să reformăm şi de asta sunt anumite chestiuni în PNRR care încearcă să amelioreze aceste probleme pe care Comisia Europeană i le spune României de 15 ani”, adaugă fostul ministru.

Ghinea: Oamenii ăştia nu au niciun fel de consideraţie faţă de pensionari

„Şi atunci, pentru că nu ne-am pus de acord, am lăsat-o vag în PNRR, am spus se face reforma pensiilor speciale, cei de la Comisie au spus să fim mai specifici, şi am spus: Hai să nu pice Guvernul din cauza asta. Acum Boloş ar trebui să pună la masă pe toţi miniştrii ăştia şi să zică: Dom-le, hai să agreăm. Ei sunt un fel de sindicalişti şefi.

Ăla de la Apărare: nu se aplică la noi, pensiile militarilor sunt câine lup! Bode spune: La mine nu se aplică! Predoiu: La mine nu se aplică! Şi Boloş, pentru că e problema lui până la urmă, el e ministru coordonator pentru PNRR, vine şi spune ”nu suntem o ţară sălbatică.

Oamenii ăştia nu au niciun fel de consideraţie faţă de pensionari, de fapt, pentru că altfel să explice ei această diferenţă”, mai spune fostul ministru.

Boloș: Aceste pensii speciale există în toată Uniunea Europeană

„Oamenii ăştia sunt iresponsabili că tot amână şi aruncă pisica de la unul la altul. PNRR este un instrument mare de reforme şi de investiţii, de care cineva trebuie să se ocupe. Când eram eu ministru, eram un ministru coordonator pentru facerea PNRR, eram un om politic, adică jucam în partidul pe care-l reprezentam, USR, dar eram un om important, şi dvs. mă criticaţi, dom-le ce face Ghinea de la USR, adică eram cineva.

Asta înseamnă că putea să merg cu Dan Barna şi cu Dacian Cioloş în acel moment la discuţiile pe coaliţie, să zic: asta este, hai să luăm o decizie politică! Marcel Boloş este un fel de şoricel, pe acolo, de tehnocrat dar nu e tocmai tehnocrat, e PNL-ist da-l iubeşte foarte mult Marcel Ciolacu, nu vrea să supere pe nimeni… Nu aşa reformezi o ţară! O ţară o reformezi având forţă politică şi punând nişte obiective politice acolo, foarte clare”, a afirmat Cristian Ghinea în emisiunea Insider Politic, sâmbătă, la Prima Tv.

Fostul ministru a mai spus că „trebuie să vină permanent bani din PNRR”, odată ce au pornit şantierele, pentru că, în caz contrar, lucrările sunt fie oprite, fie trecute pe cheltuieli de la bugetul naţional.

„Să ştiţi că România nu se poate comporta ca o ţară, îmi cer scuze că poate spun neacademic, sălbatică, fiindcă aceste pensii speciale există în toată Uniunea Europeană, există categorii de pensionari care beneficiază de pensii speciale. Nu suntem ţara din Uniunea Europeană care a inventat pensiile speciale, cum nu cred că ar fi firesc să fim poate printre puţinele, dacă nu chiar singura ţară din Uniunea Europeană, care să le eliminăm. Aici trebuie căutată o soluţie de mijloc şi gândit un mecanism care să fie unul echilibrat”, a afirmat Mercel Boloş, răspunzând unor întrebări privind PNRR şi pensiile de serviciu.