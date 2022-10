Vestea care cutremură toată Europa! Avertismentul fără precedent venit chiar acum. Cel mai îngrozitor anunț

Un cunoscut expert în dezastre a venit cu un avertisment dur în ceea ce privește situația actuală. Paul Ingram spune că bombele nucleare ale lui Vladimir Putin ar putea eradica cinci miliarde de oameni. De asemenea, spune expertul, dacă bombele ar fi lansate, atunci ele ar bloca și razele Soarelui ani de zile.

Declarațiile sale vin în contextul în care liderul de la Kremlin a amenințat Occidentul cu un răspuns nuclear în cazul în care se implică în războiul cu Ucraina.

La un moment dat, președintele rus a declarat că se va folosi de toate mijloacele de care dispune, ceea ce, în opinia expertului Paul Ingram înseamnă decesul a miliarde de oameni la nivel mondial.

„În timpul Războiului Rece, s-a spus adesea că avem suficiente rachete nucleare pentru a arunca lumea în aer de mai multe ori. Nu mai este cazul la momentul de față. Există peste 12.000 de focoase nucleare în întreaga lume. Numai Rusia are aproape 6.000 dintre ele”, a declarat expertul pentru The Sun.

De asemenea, Paul Ingram a mai spus că „suflul și radiațiile de la detonare ar duce la 200 și 300 de milioane de victime în întreaga lume. Pe lângă decesele imediate, suflul nuclear ar arunca atât de multă funingine radioactivă încât ar întuneca soarele timp de câțiva ani. Acest lucru ar duce la moartea a până la cinci miliarde de oameni în întreaga lume”.

Pe lângă numărul mare de decese, expertul Paul Ingram a mai declarat pentru presa internațională că situația se parte înrăutăți și mai mult, dacă Ucraina ar declanșa o criză de alimente în cazul în care ar fi lovită cu rachete nucleare, scrie Daily Star.

„Recoltele vor eșua în întreaga lume, ceea ce ar duce la o lipsă de hrană. Temperaturile ar scădea cu până la 16 grade Celsius la nivel mondial”, mai arată sursa anterior citată.

Occidentul își face planuri pentru a evita panica dacă Rusia folosește bomba nucleară în Ucraina

Oficialii occidentali sunt implicați în spatele scenei într-o „planificare prudentă” pentru a preveni haosul și panica în țările lor de origine în cazul în care Rusia ar detona o bombă nucleară în Ucraina sau în apropiere.

Deși o criză nucleară este considerată foarte puțin probabilă, persoana din interior a declarat că oficialii internaționali reexaminează planurile pentru a oferi sprijin de urgență și reasigurare populațiilor care se tem de o escaladare nucleară.

Indicii ale acestei gândiri au apărut vineri, în cadrul unei ședințe de informare a unui oficial, care a fost întrebat dacă vor exista măsuri pentru a preveni cumpărarea de panică sau fuga masivă a oamenilor din orașe de teama unei escaladări după un eveniment nuclear.

Guvernele au fost angajate într-o „planificare prudentă pentru o serie de scenarii posibile”, a declarat oficialul occidental, care a vorbit sub rezerva anonimatului, deși au subliniat că orice utilizare a armelor nucleare de către Rusia în război ar fi detestabilă.

Campaniile de informare publică și chiar exercițiile școlare despre cum să supraviețuiești unui război nuclear au fost o caracteristică a Războiului Rece, inclusiv campania „Duck and cover” din SUA în anii 1950, „Protect and Survive” din Marea Britanie la sfârșitul anilor 1970 și „Everyone has a chance” în Germania de Vest la începutul anilor 1960.

Aceste campanii au făcut obiectul unor critici și parodii considerabile pentru că sugerau că ar fi posibil să supraviețuiești unui conflict nuclear total, deși, în acest caz, accentul ar trebui să fie pus pe prevenirea panicii publice de teama unei escaladări nucleare necontrolate care ar duce la luarea în vizor a marilor orașe, scrie The Guardian.