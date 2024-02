Volodimir Zelenski a anunţat marţi, 27 februarie, că a ajuns în Arabia Saudită, unde participă la o întrevedere cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salman. Printre altele, scopul discuțiilor este medierea acestei ţări în schimburile de prizonieri de război dintre Kiev şi Moscova.

Potrivit șefului de la Kiev, negocierile se vor concentra pe „formula de pace” propusă de Ucraina pentru a pune capăt invaziei ruse. Un alt obiectiv este „întoarcerea prizonierilor de război” deţinuţi de Moscova, la care Riadul „a contribuit deja”.

Amintim că Ucraina a organizat mai multe întâlniri multilaterale pentru a discuta formula de pace cu reprezentanţi din zeci de ţări.

Totodată, Kievul speră să organizeze un summit de pace și în Elveţia care să îi implice pe liderii acestor naţiuni în primăvară.

Zelenski a spus și că vor discuta despre domenii promițătoare de cooperare economică și despre implicarea Arabiei Saudite în reconstrucția Ucrainei.

Arabia Saudită a acţionat anterior ca mediator în schimburile de prizonieri dintre Ucraina şi Rusia. Zelenski a declarat că este sigur că întâlnirea sa de marţi va „aduce rezultate” în această privinţă.

I have arrived in Saudi Arabia to continue our regular dialogue with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman.

The first topic is the Peace Formula. Last year in Jeddah, we held an effective advisors’ meeting to discuss its implementation. We are now nearing the first…

