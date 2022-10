Marilena Arșinel a fost marea dragoste a actorului Alexandru Arșinel. Cei doi au fost căsătoriți timp de 54 de ani și au împreună doi băieți pe nume Bogdan și Cristian. Aceștia s-au cunoscut în anul 1966 la Ștrandul Tineretului, urmând să se căsătorească doi ani mai târziu, în 1968, arată biografia marelui actor român.

A suferit un accident grav în urmă cu 8 ani

Acum 8 ani de zile, Marilena a ajuns imobilizată la pat în urma unui grav accident. Cu ajutorul medicilor și al familiei, ea a reușit să își mai revină, însă nu se mai poate deplasa singură nici în prezent, aflându-se acum într-un scaun cu rotile.

„Soția mea a început să aibă probleme de ordin neurologic și să meargă cu greutate. Se sprijină de un cadru. Face recuperare, urmează și un tratament extrem de sever. Din păcate, nu se poate opera. Să sperăm că în curând își va reveni, într-o oarecare măsură”, povestea chiar Alexandru Arșinel acum câțiva ani.

Actorul a iubit-o atât de mult pe soția sa încât de ziua ei, i-a dăruit un cântec scris special pentru ea, după cum povestește compozitorul Marius Țeicu, unul din prietenii săi apropiați.

„Am decis să urc piesa pe YouTube, acum, pentru că el a plecat, e în amintirea lui, dar cântecul e compus în 1997, iar după 2000 Alexandru Arșinel a făcut filmarea aceasta. Noi eram într-un turneu, el era cu soția, era ziua Marilenei, am zis să îi facem un cadou, am vorbit și cu Aurel Storin, textierul.

Când ne-am întors am compus piesa. Arșinel a iubit-o foarte mult pe Marilena lui! Ea așa de tare s-a bucurat când a ascultat piesa de dragoste, pe atunci era sănătoasă. Am fost prieteni foarte buni, am fost în zeci de spectacole și cu Alexandru Arșinel și cu Stela Popescu, doi profesioniști de primă mână.”, a povestit acesta pentru Ego.ro.

Alexandru Arșinel a murit pe 29 septembrie

Celebrul actor s-a stins din viață pe data de 29 septembrie, după o lungă suferință. În ultimul an, acesta s-a confruntat cu o serie de probleme grave de sănătate. El a suferit două operații pe cord deschis și s-a infectat și cu virusul COVID-19. Starea de sănătate i s-a deteriorat din ce în ce mai mult, până ce organismul său a cedat la Spitalul Universitar din Capitală.