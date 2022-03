UPDATE:

Trupele rusești au bombardat marea frabrică de avioane Antonov, din Kiev. Informațiile au fost confirmate de Primăria Kievului. Fabrica Antonov produce avioane foarte mari, majoritatea rulând în Rusia și fostele țări din Uniunea Sovietică.

Practic, Rusia a bombardat o fabrică de la care achiziționau avioane, până la începutul războiului.

Știrea inițială

Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau luni. Discuțiile au loc prin videoconferință. Delegația ucraineană se așteaptă să obțină rezultate concrete în zilele următoare. Până atunci, ministerul britanic al Apărării spune că forțele navale ale Rusiei controlează coasta Mării Negre și au blocat accesul Ucrainei la principala rută de export.

Mihailo Podoliak, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că luni va avea loc o sesiune de negocieri pentru a face un rezumat al rezultatelor preliminare ale discuţiilor. El a scris pe contul său de Twitter că Rusia percepe acum mult mai adecvat lumea din jurul ei.

„Este mult mai sensibilă la poziția Ucrainei, care și-a arătat capacitățile pe câmpul de luptă, și la acțiunile Ucrainei în ceea ce privește protejarea intereselor sale. Propunerile noastre sunt pe masă și sunt foarte ferme. În primul rând, se referă la retragerea trupelor, încetarea focului etc. În principiu, nu vom renunța la niciuna dintre pozițiile noastre. Rusia înțelege deja acest lucru. Rusia începe să discute constructiv”, a punctat acesta.

Pe de altă parte, Wendy Sherman, secretar de stat adjunct al SUA, a arătat că Statele Unite pun o presiune enormă asupra lui Vladimir Putin pentru a-l determina să-și schimbe calculele, să pună capăt acestui război, pentru a fi de acord, în primă instanță, cu o încetare a focului, cu coridoarele umanitare și în cele din urmă să pună capăt invaziei.

„Acea presiune începe să aibă un anumit efect. Observăm câteva semnale ale dorinței de a avea negocieri reale, serioase, dar trebuie să spun că, până acum Vladimir Putin a arătat că vrea să distrugă Ucraina. Trebuie să-i ajutăm pe ucraineni cu tot ce putem”, a punctat acesta.

În paralel, presa americană scrie că Rusia a cerut Chinei ajutor militar şi economic. Ambasada Chinei de la Washington a transmis că nu este la curent cu această cerere. Solicitarea vizează continuarea războiului în Ucraina şi ocolirea sancţiunilor occidentale, a informat duminică cotidianul american New York Times (NYT). Potrivit publicaţiei americane, care citează responsabili sub protecţia anonimatului, Rusia a cerut Chinei să îi furnizeze echipament militar pentru război şi ajutor economic în efortul de a depăşi sancţiunile internaţionale. Aceşti responsabili nu au precizat natura exactă a ajutorului solicitat, nici dacă China a răspuns.

„Nu am auzit niciodată vorbindu-se despre asta”, a reacţionat un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington pentru mai multe media.

La Kiev au loc lupte grele. Un obuz rusesc a lovit o clădire cu nouă etaje. Apartamentele de la etajele 3 și 4 au luat foc, iar mare parte din clădire s-a prăbușit. Nu sunt momentan informații referitoare la victime. Atacul nu ar fi fost anunțat prin alarma antiaeriană.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022